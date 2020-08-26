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Парк «Патриот» подготовил сюрприз для севастопольцев

Севастопольский филиал парка «Патриот» подготовил зрелищную программу для всех, кто придет на Международный военно-технический форум (МВТФ) «Армия-2020».

С соблюдением актуальных противоэпидемических рекомендаций он пройдет с 27 по 29 августа на территории аэродрома «Южный», сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

«В показе будут задействованы танки Т-72Б3, бронетранспортеры, универсальные бронеавтомобили «Тайфун» и «Рысь». Все три дня работы форума будут сопровождаться показательными выступлениями авиации и бронетехники с проведением лазерного, огненно-пиротехнического и светового шоу, а также реконструкцией боевых действий с показом высадки спецназа под прикрытием вертолетов, рукопашным боем и катанием на квадроциклах», - говорится в сообщении.

Также на МВТФ «Армия-2020» будет представлены статичные экспозиции участников форума, в том числе интерактивная выставка военной техники и вооружения, выставка достижений военно-промышленного комплекса, мастер-классы для детей и взрослых, а также уроки «живой истории».

На сцене арены парка «Патриот» ежедневно будут проходить концерты с участием творческих коллективов Крыма, в том числе Ансамбля песни и пляски ЧФ, оркестра ЧФ, группы «Бастион», артистов Дома офицеров ЧФ, Балаклавского дворца культуры.

В тексте использованы материалы: Форпост

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