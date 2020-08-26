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Водный кризис

Никто не ожидал: в Крыму чиновники не думали что будет так все плохо с водой

18:42 среда, 26 августа 2020
Никто не ожидал: в Крыму чиновники не думали что будет так все плохо с водой

фото © Podrobnosti.ua

Засуха, с которой в 2020 году столкнулся Крым, превзошла все ожидания не только крымских чиновников и эксплуатирующих организаций, но и деятелей науки, изучающих воду.

Об этом заявил глава ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов во время брифинга по ситуации с водоснабжением центральных районов полуострова.

«Все предполагали, что мы пройдем (засуху – ред.) более мягко и запасов воды в водохранилищах хватит до начала осенне-зимних осадков, - пояснил он. – Смею напомнить нашим крымчанам, жителям Симферополя в том числе, что в течение мая-июня по северу Крыма прошло колоссальное количество осадков: тонуло Раздольное, тонул Красноперекопск, тонул местами Джанкой. А, к сожалению, в горах ничего не выпало.

Достаточно уникальная ситуация, которая в чем-то спутала все наши планы».Баженов также отметил, что ограничения, на жители Симферополя и прилегающих районов, коснулись 170 тысяч абонентов и 4500 юридических лиц. То есть, под режим попадает «почти весь Симферополь».

«Я приношу свои извинения за те колоссальные неудобства, которые наша организация уже причиняет потребителю, - извинился Баженов. – Не могу сказать, что я не я и хата не моя, мол, закончились ресурсы. Но уважаемые симферопольцы, уверяю вас, что предприятие в полном смысле перешло на круглосуточный режим, делаются все возможные и невозможные вещи. Используется весь инженерный и технический ресурс нашего предприятия, чтобы как можно больше минимизировать последствия такой засухи».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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