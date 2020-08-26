Водный кризис
Развитие сюжета: Власти пока не будут вводить режим ЧС из-за вододефицита в Симферополе ● В Симферополе выросла цена на бутилированную воду ● СНБО Украины: Оснований для гумкатастрофы в Крыму нет ● В детских садах Симферополя устанавливают автономные системы водоснабжения ● Власти Симферополя обещают закончить установку баков для воды в школах и детсадах до конца августа
Никто не ожидал: в Крыму чиновники не думали что будет так все плохо с водой
фото © Podrobnosti.ua
Засуха, с которой в 2020 году столкнулся Крым, превзошла все ожидания не только крымских чиновников и эксплуатирующих организаций, но и деятелей науки, изучающих воду.
Об этом заявил глава ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов во время брифинга по ситуации с водоснабжением центральных районов полуострова.
«Все предполагали, что мы пройдем (засуху – ред.) более мягко и запасов воды в водохранилищах хватит до начала осенне-зимних осадков, - пояснил он. – Смею напомнить нашим крымчанам, жителям Симферополя в том числе, что в течение мая-июня по северу Крыма прошло колоссальное количество осадков: тонуло Раздольное, тонул Красноперекопск, тонул местами Джанкой. А, к сожалению, в горах ничего не выпало.
Достаточно уникальная ситуация, которая в чем-то спутала все наши планы».Баженов также отметил, что ограничения, на жители Симферополя и прилегающих районов, коснулись 170 тысяч абонентов и 4500 юридических лиц. То есть, под режим попадает «почти весь Симферополь».
«Я приношу свои извинения за те колоссальные неудобства, которые наша организация уже причиняет потребителю, - извинился Баженов. – Не могу сказать, что я не я и хата не моя, мол, закончились ресурсы. Но уважаемые симферопольцы, уверяю вас, что предприятие в полном смысле перешло на круглосуточный режим, делаются все возможные и невозможные вещи. Используется весь инженерный и технический ресурс нашего предприятия, чтобы как можно больше минимизировать последствия такой засухи».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
СНБО Украины: Оснований для гумкатастрофы в Крыму нет. В десятках населенных пунктах полуострове с понедельника ввели графики подачи воды из-за обмеления водохранилищ.
С ялтинской набережной уберут аттракционы. Власти Ялты приняли решение временно изменить дислокацию аттракционов на городской набережной.
В детских садах Симферополя устанавливают автономные системы водоснабжения. Объемы контейнеров воды, устанавливаемых на период ограничений, существенно превышают суточную потребность учреждений.
Улицы в Керчи начали ремонтировать с применением 3D-моделирования. Компания «ВАД» применила 3D-моделирование для увеличения точности работы техники при проведении ремонта улиц в Керчи.
Взрыв в керченской многоэтажке: что известно о пострадавшей фото, видео
В результате пожара в многоэтажке в Керчи пострадал один человек.
В Керчи произошел взрыв в жилом доме
Пожарные ликвидируют возгорание в многоэтажном жилом доме на улице Кирова в Керчи.
Путин завтра приедет в Крым официально открывать трассу «Таврида»
Ранее предполагалось, что запуск четырехполосного движения от Керчи до Севастополя состоится в сентябре.
В Ялте нашли смертельно опасных комаров
Сотрудники крымской противочумной станции Роспотребнадзора нашли в поселке Ливадия два вида комаров, представляющих опасность для людей, сообщает пресс-служба администрации Ялты.
24 августа
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости