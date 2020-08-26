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Происшествия

Мама Леры Кудрявцевой попала в больницу в Крыму с инсультом

16:11 среда, 26 августа 2020
Мама Леры Кудрявцевой попала в больницу в Крыму с инсультом

фото © Instagram / leratv

Российская телеведущая Лера Кудрявцева сообщила, что ее мать перенесла на отдыхе в Крыму инсульт.

Об этом она написала на своей странице в «Инстаграме».

— Мама поехала к нашей сестренке в Алушту. Звонила и радовалась, как ребенок, что наконец-то море и солнце... Ночью — плохо, увезли на скорой, давление 220. Инсульт, — рассказала Кудрявцева.

Телеведущая также призналась, что эта новость ее сильно взволновала, она отметила, что первые секунды после этого ничего не соображала.

Кроме того, Кудрявцева написала в соцсети, что теперь ее маме и всей семье предстоит долгий путь к восстановлению. Она также поблагодарила врачей Крымской областной больницы имени Семашко за оказанную помощь.

Уточняется, что мать телеведущей остается под наблюдением медиков, которые в данный момент проводят обследование женщины.

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