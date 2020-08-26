Происшествия
Мама Леры Кудрявцевой попала в больницу в Крыму с инсультом
фото © Instagram / leratv
Российская телеведущая Лера Кудрявцева сообщила, что ее мать перенесла на отдыхе в Крыму инсульт.
Об этом она написала на своей странице в «Инстаграме».
— Мама поехала к нашей сестренке в Алушту. Звонила и радовалась, как ребенок, что наконец-то море и солнце... Ночью — плохо, увезли на скорой, давление 220. Инсульт, — рассказала Кудрявцева.
Телеведущая также призналась, что эта новость ее сильно взволновала, она отметила, что первые секунды после этого ничего не соображала.
Кроме того, Кудрявцева написала в соцсети, что теперь ее маме и всей семье предстоит долгий путь к восстановлению. Она также поблагодарила врачей Крымской областной больницы имени Семашко за оказанную помощь.
Уточняется, что мать телеведущей остается под наблюдением медиков, которые в данный момент проводят обследование женщины.
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