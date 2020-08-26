Происшествия
Крымчанин проведет 13 лет в колонии за насильственные действия в отношении школьницы
Суд приговорил жителя Джанкойского района Крыма к 13 годам колонии строгого режима за совершение насильственных действий в отношении несовершеннолетней.
Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.
«Суд Джанкойского района на основании собранных следствием доказательств признал мужчину виновным в инкриминируемом ему преступлении и приговорил к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на 1,5 года», - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что 32-летнего мужчину признали виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ - совершение иных насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. По данным следствия, преступление было совершено днем 4 сентября 2019 года в одном из населенных пунктов Джанкойского района.
Управляя автомобилем, мужчина заметил идущую вдоль дороги 13-летнюю девочку, которая возвращалась из школы домой, вышел из машины и проследовал за ней. После этого он нанес девочке удар кулаком по лицу, оттащил на пустырь в безлюдное место, где совершил в отношении нее развратные действия. Девочка, сопротивляясь, закричала о помощи, чем спугнула незнакомца. В короткие сроки подозреваемый был задержан и опознан потерпевшей. В рамках возбужденного дела по ходатайству следствия судом он был заключен под стражу.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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