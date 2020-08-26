Какой сегодня праздник 26 августа

фото © pixabay.com

Сегодня, 26 августа 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День почитания иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец»

Чудотворная икона Божией Матери «Умягчение злых сердец» находится в церкви Иоанно-Богословской-Семистрельной, на погосте, неподалеку от города Вологды. На иконе изображена Пресвятая Богородица, пронзенная семью стрелами (от чего икона получила и другое название свое — Семистрельная).

Икона отображает евангельское повествование о том, как в сороковой день по Рождестве Христовом праведный Иосиф и Пресвятая Дева Мария принесли Богомладенца в храм для совершения над ним обрядов по закону Моисееву. Их встретил в храме святой старец Симеон, который возвестил присутствовавшим, что сей Младенец есть обетованный Мессия. Обращаясь к Божией Матери, праведный Симеон сказал: «Се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и Тебе Самой оружие пройдет душу».

День музыкальной йоги (Musical Yoga Day)

Йога под музыку — это фантастическое музыкальное путешествие и программа йоги для любого возраста. Кому-то музыка помогает достичь большего спокойствия и уравновешенности. Музыка очень увлекательна, и многие любят заниматься йогой именно под музыку. День музыкальной йоги объединяет любителей заниматься йогой под музыку.

Тихон Страстной

Народный праздник «Тихон Страстной» отмечается 26 августа (по старому календарю - 13 августа). В этот день церковь чествует воронежского епископа Тихона и преподобного Максима Исповедника. Другие названия праздника: «Тихонов день», «Максим-исповедник», «Спасовские деды». 26 августа крестьяне убирались в погребах, проверяли, не завелась ли там гниль или сырость. В субботу перед Максимом-исповедником поминали предков.

Также сегодня, 26 августа, отмечают такие праздники:

- Праздник тринадцатой кошки

- День устраивания секретиков

- День собак (National Dog Day) в США

- День туалетной бумаги (National Toilet Paper Day) в США

- День вишневого эскимо (National Cherry Popsicle Day) в США

- День равноправия женщин (Women's Equality Day) в США

- День героев Намибии

- День трудящихся Ирана

- День покаяния в Папуа-Новая Гвинея

- День женщины-вебмастера (National WebMistress Day) в США

- День аргентинских актеров

- День национальных героев (National Heroes Day) на Филиппинах

- День солидарности (National Day of Solidarity) в Аргентине

Сегодня именины празднуют: Ирина, Максим, Ксения, Ипполит, Евдокия, Тихон, Ириний (Ириней), Авундий, Конкордия, Парамон.

Что происходило 26 августа в прошлые годы

1071 - войска турок-сельджуков одерживают победу над византийцами в битве при Манцикерте: в плен попал византийский император Роман IV Диоген, ценой выкупа стала уступка туркам ряда земель в Малой Азии.

1346 - английские войска короля Эдуарда III наголову разгромили французов в битве при Креси в ходе Столетней войны (англичане впервые использовали пушки, что и решило исход сражения).

1907 - знаменитый иллюзионист Гарри Гудини исполнил невероятный фокус: будучи закованным в цепи и брошенный в воду умудрился всплыть на поверхность через 57 секунд.

1914 - в ходе Первой мировой войны войска Российской империи потерпели от немцев жестокое поражение в битве при Танненберге (командующий русской армии генерал Александр Самсонов застрелился).

1918 - большевики провели национализацию театров в Росии.

1978 - венецианский кардинал Альбино Лючани избран Папой римским (тоесть главой Римско-Католической церкви во всем мире): считал, что противоречие между словами и делами католиков порождает атеизм, пренебрежительно относился к дипломатическим интригам, причислен к лику святых.

1991 - управляющий делами ЦК КПСС Николай Кручина выбросился с балкона своей квартиры (многие исследователи считают это заказным убийством в связи с исчезновением «золота партии»).

1999 - знаменитый американский спринтер Майкл Джонсон установил новый мировой рекорд по бегу на 400 метров (результат составил ошеломляющие 43.18 секунды).

2008 - расчленение Грузии: в результате участия России в грузино-осетинском конфликте Президент России Д. А. Медведев подписал указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии (немногие страны последовали примеру русских: Республика Никарагуа, Боливарианская Республика Венесуэла и Республика Науру).

2009 - открылся экспортный газопровод из России в Южную Осетию «Дзуарикау - Цхинвал» (является самым высокогорным в мире).

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 26 августа. Какие праздники будут завтра?

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе две девушки на 20 метров протянули 8-тонный КамАЗ. На полуострове в рамках проекта «Сильнейшая нация мира» установили Рекорд среди женщин по передвижению крупногабаритной колесной техники (КамАЗа). Зафиксированный вес составил 8 тонн!

В Севастополе активисты отметили День Независимости Украины. 24 августа в Севастополе отметили День Независимости Украины.

Какой сегодня праздник 24 августа. Сегодня, 24 августа 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

В Ялте спортсмен Сильченко прыгнул с вышки с флагом России. В Ялте российский спортсмен Артем Сильченко прыгнул с вышки в море с флагом России.