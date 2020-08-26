Кабмин Украины снимает ограничения на админгранице Крыма

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В Представительстве президента Украины в АРК и Севастополе сообщают о снятии ограничений на админгранице Крыма с Херсонской областью, вводимых ранее в августе из-за пандемии коронавируса.

В представительстве ссылаются на решение Кабмина, которое принято 26 августа.

В частности, указывается, что, начиная с 00:00 29 августа прекращает действие распоряжение Кабинета министров Украины, которое ограничивало работу КПВВ на админгранице Крыма с Херсонской областью от 8 августа 2020 года.

«Детали по процедуре пересечения КПВВ будут предоставлены позже. Полный текст решения Правительства будет опубликовано завтра», – говорится в сообщении представительства.

На сайте Кабмина Украины о таком решении пока нет информации.

Правительство Украины ранее приняло решение о временном прекращении работы КПВВ на админгранице Крыма с Херсонской областью с 9 по 30 августа.

Представительство президента Украины в АРК после этого опубликовало шесть «гуманитарных оснований», при которых можно пересекать админграницу полуострова с Херсонщиной, несмотря на ограничения.

Украинские правозащитные организации назвали «необоснованным и непропорциональным» такое решение украинских властей.

12 августа Кабмин Украины отменил самоизоляцию для абитуриентов из Крыма с отрицательным ПЦР-тестом.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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