Коронавирус в Крыму
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Кабмин Украины снимает ограничения на админгранице Крыма
фото © Крым.реалии
В Представительстве президента Украины в АРК и Севастополе сообщают о снятии ограничений на админгранице Крыма с Херсонской областью, вводимых ранее в августе из-за пандемии коронавируса.
В представительстве ссылаются на решение Кабмина, которое принято 26 августа.
В частности, указывается, что, начиная с 00:00 29 августа прекращает действие распоряжение Кабинета министров Украины, которое ограничивало работу КПВВ на админгранице Крыма с Херсонской областью от 8 августа 2020 года.
«Детали по процедуре пересечения КПВВ будут предоставлены позже. Полный текст решения Правительства будет опубликовано завтра», – говорится в сообщении представительства.
На сайте Кабмина Украины о таком решении пока нет информации.
Правительство Украины ранее приняло решение о временном прекращении работы КПВВ на админгранице Крыма с Херсонской областью с 9 по 30 августа.
Представительство президента Украины в АРК после этого опубликовало шесть «гуманитарных оснований», при которых можно пересекать админграницу полуострова с Херсонщиной, несмотря на ограничения.
Украинские правозащитные организации назвали «необоснованным и непропорциональным» такое решение украинских властей.
12 августа Кабмин Украины отменил самоизоляцию для абитуриентов из Крыма с отрицательным ПЦР-тестом.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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