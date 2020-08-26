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Власть

Фирма в Крыму заплатит миллионы за незаконную добычу известняка

10:08 среда, 26 августа 2020

19 миллионов рублей компенсации за ущерб придется выплатить в Крыму одному из предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

По данным ведомства, фирма осуществляла добычу известняка в Ленинском районе, разрабатывая Бурулькайское месторождение. Однако по каким-то причинам начала работать и за пределами того участка, которым ей разрешили пользоваться.

Объем известняка, который предприятие выработало за границами отведенного ей участка недропользования, составил более 22 тысяч кубометров. В Керченской межрайонной природоохранной прокуратуре причиненный окружающей среде ущерб оценили в 19 миллионов рублей.

«В связи с выявленными нарушениями природоохранный прокурор обратился в суд и исковым заявлением о взыскании с предприятия вреда, причиненного окружающей среде, - пояснили в пресс-службе, отметив, что суд удовлетворил требования в полном объеме. – После вступления судебного решения в законную силу прокуратурой будет проконтролировано его фактическое исполнение».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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