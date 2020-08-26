Бизнес
Единственный оператор мобильной связи в Крыму ограничил интернет
фото © Новости Крыма
Единственный работающий в Крыму представитель «большой четверки» российских мобильных операторов ограничил интернет на полуострове. Люди в ярости.
О проблемах со связью рассказал один из местных жителей, который направил письмо российскому политтехнологу Марату Баширову. Он отметил, что со 2 июля МТС, единственный крупный оператор связи, работающий на территории региона, без предупреждения ограничил мобильный интернет. Если раньше он был безлимитным, то теперь крымчанам доступно максимум 500 мегабайт в день. При этом сам тариф не изменился. Он по-прежнему предлагает безлимитный интернет.
Техподдержка говорит, что компания оставляет за собой право изменить тарифы в любой момент.
У крымчан единственная надежда, что на это обратят внимание СМИ и путем общественного резонанса мы сможем остановить откровенное грабительство и наплевательское отношение оператора сотовой связи. Прошу, помогите гражданам! - пишет крымчанин.
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