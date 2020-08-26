Два человека утонули за один день в Крыму

В Крыму за минувшие сутки в море утонули два человека, трагедии произошли в Феодосии и Сакском районе.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Во вторник вечером в Феодосии спасатели пляжа обнаружили на поверхности воды в 30 метрах от берега тело пожилой женщины. Спасатели извлекли труп из воды и передали его сотрудникам МВД. Ведется расследование.

Также около семи часов вечера в селе Уютное Сакского района на берегу обнаружено тело мужчины, около 50 лет. Тело передано полицейским, выясняются обстоятельства гибели мужчины.

Одного утопающего за минувшие сутки удалось спасти. В Евпатории на одном из пляжей спасатели извлекли из воды тонувшего 83-летнего мужчину. Оказав ему первую помощь, спасатели передали пострадавшего медикам для дальнейшей госпитализации.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму иномарка насмерть сбила пожилого велосипедиста. На одной из крымских трасс иномарка насмерть сбила велосипедиста, сообщили в Управлении ГИБДД МВД по РК.

Один человек пострадал на пожаре в симферопольской пятиэтажке. Крымские спасатели ликвидировали сегодня пожар в многоквартирном доме в Симферополе, где пострадал один человек.

Вертолет из Симферополя тушит сильный лесной пожар под Анапой. 350 туристов пришлось эвакуировать из-за лесного пожара в районе заповедника «Утриш» под Анапой, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В Крыму пожилой водитель мопеда сбил пешехода и сбежал. В поселке Красногвардейское водитель мопеда сбил на пешеходном переходе мужчину и сбежал, сообщает пресс-служба МВД по РК.