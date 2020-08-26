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Происшествия

Два человека утонули за один день в Крыму

10:12 среда, 26 августа 2020

В Крыму за минувшие сутки в море утонули два человека, трагедии произошли в Феодосии и Сакском районе.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Во вторник вечером в Феодосии спасатели пляжа обнаружили на поверхности воды в 30 метрах от берега тело пожилой женщины. Спасатели извлекли труп из воды и передали его сотрудникам МВД. Ведется расследование.

Также около семи часов вечера в селе Уютное Сакского района на берегу обнаружено тело мужчины, около 50 лет. Тело передано полицейским, выясняются обстоятельства гибели мужчины.

Одного утопающего за минувшие сутки удалось спасти. В Евпатории на одном из пляжей спасатели извлекли из воды тонувшего 83-летнего мужчину. Оказав ему первую помощь, спасатели передали пострадавшего медикам для дальнейшей госпитализации. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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