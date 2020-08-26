Дорогу на Ай-Петри может быть начнут ремонтировать в следующем году

фото © jalita.com

Ремонт участка дороги Бахчисарай – Ялта через плато Ай-Петри планируется начать в следующем году.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил начальник Службы автомобильных дорог РК Александр Нефедов.

«Дорога аварийная... Это сложный горный участок, поэтому требуется соответствующий объем финансирования. Мы постараемся включить ее в ФЦП в этом году, а со следующего года будем проектировать и, скорее всего, в следующем году приступим к строительно-монтажным работам», - сказал Нефедов, не уточнив, какая сумма необходима для реализации проекта.

Он также отметил, что ремонт дороги будет трудным, так как на большей части трассы нужно проводить противооползневые мероприятия.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что Крым дополнительно получит 136 млрд рублей на реконструкцию ряда дорожных магистралей, ведущих на Южный берег Крыма. Речь идет о дорогах Перевальное – Алушта, Алушта – Ялта, Белогорск – Приветное, Бахчисарай – Ялта через плато Ай-Петри и южный объезд Симферополя через село Перевальное.

В феврале участок дороги Бахчисарай – Ялта временно закрыли из-за разрушения опорной стены и повреждения дорожного полотна. Однако вскоре крымчане организовали стихийный проезд на аварийной дороге и продолжают движение, несмотря на опасность.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму опять хотят решить проблему водного дефицита с помощью опреснения моря. Проблему дефицита воды в Крыму можно кардинально решить за счет опреснения морской воды.

Новую Сакскую набережную пообещали сдать до конца года. Сакскую набережную введут в эксплуатацию в этом году. На ее строительство было запрошено дополнительно 130 млн рублей.

Мэр Ялты попросил фигуристку Слуцкую помочь ему со строительством ледового дворца. Иван Имгрунт встретился с именитой фигуристкой Ириной Слуцкой.

Астроном-любитель из Крыма открыл новую комету в Солнечной системе. Астроном-любитель из Крыма Геннадий Борисов открыл новую комету в Солнечной системе, она получила его имя.