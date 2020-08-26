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Власть

Дорогу на Ай-Петри может быть начнут ремонтировать в следующем году

Дорогу на Ай-Петри может быть начнут ремонтировать в следующем году

фото © jalita.com

Ремонт участка дороги Бахчисарай – Ялта через плато Ай-Петри планируется начать в следующем году.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил начальник Службы автомобильных дорог РК Александр Нефедов.

«Дорога аварийная... Это сложный горный участок, поэтому требуется соответствующий объем финансирования. Мы постараемся включить ее в ФЦП в этом году, а со следующего года будем проектировать и, скорее всего, в следующем году приступим к строительно-монтажным работам», - сказал Нефедов, не уточнив, какая сумма необходима для реализации проекта.

Он также отметил, что ремонт дороги будет трудным, так как на большей части трассы нужно проводить противооползневые мероприятия.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что Крым дополнительно получит 136 млрд рублей на реконструкцию ряда дорожных магистралей, ведущих на Южный берег Крыма. Речь идет о дорогах Перевальное – Алушта, Алушта – Ялта, Белогорск – Приветное, Бахчисарай – Ялта через плато Ай-Петри и южный объезд Симферополя через село Перевальное.

В феврале участок дороги Бахчисарай – Ялта временно закрыли из-за разрушения опорной стены и повреждения дорожного полотна. Однако вскоре крымчане организовали стихийный проезд на аварийной дороге и продолжают движение, несмотря на опасность.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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