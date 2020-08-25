Водный кризис
Развитие сюжета: Эксперт объяснил «неравномерность» графиков подачи воды в Крыму ● В Симферополе и районе проверят автомойки и бани ● Пока одним в Крыму воду подают по графику, другие выливают ее на улицу ● Обмелевшее водохранилище в Крыму начало заболачиваться ● В Крыму опять хотят решить проблему водного дефицита с помощью опреснения моря
Власти Украины рассказали в каком случае дадут воду в Крым
фото © Новости Крыма
Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук назвал условие возобновления подачи воды в Крым.
Он заявил об этом в интервью «Украинскому радио» в YouTube.
По его словам, Украина может вернуть подачу воды на полуостров в случае гуманитарной катастрофы.
«В Крыму живут украинцы, и если вдруг какая-то гуманитарная катастрофа случится, вдруг, которая связана с водой, то людям можем дать воду», — сказал он.
Кравчук уточнил, что Киев возобновит подачу воды только для жителей полуострова. Также, по его словам, Украина «никогда в жизни» не даст воду промышленным предприятиям и военным базам.
10 августа российские военные закончили прокладывать трубопровод и провели воду с востока Крыма к страдающему от засухи Симферополю. Трубопровод проведен между Тайганским и Симферопольским водохранилищами по просьбе крымских властей.
В конце лета в Крыму резко осложнилась ситуация с водой. В Симферополе и в некоторых других регионах ввели почасовую подачу воды.
В тексте использованы материалы: МК
Ранее Новости Крыма сообщали:
СМИ озадачены планами Киева в отношении Северо-Крымского канала. Власти Украины все еще не отказались от планов приватизировать Северо-Крымский канал, по которому днепровская вода может подаваться в Крым.
В Симферополе и районе проверят автомойки и бани. В Симферополе и Симферопольском районе проведут проверку автомоек, саун, бань и других объектов на предмет соблюдения правил земле- и водопользования.
Пока одним в Крыму воду подают по графику, другие выливают ее на улицу. Симферопольский и Бахчисарайский районы, а также сам Симферополь переходят в режим ограниченного водоснабжения.
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