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Водный кризис

Власти Украины рассказали в каком случае дадут воду в Крым

08:52 вторник, 25 августа 2020
Власти Украины рассказали в каком случае дадут воду в Крым

фото © Новости Крыма

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук назвал условие возобновления подачи воды в Крым.

Он заявил об этом в интервью «Украинскому радио» в YouTube.

По его словам, Украина может вернуть подачу воды на полуостров в случае гуманитарной катастрофы.

«В Крыму живут украинцы, и если вдруг какая-то гуманитарная катастрофа случится, вдруг, которая связана с водой, то людям можем дать воду», — сказал он.

Кравчук уточнил, что Киев возобновит подачу воды только для жителей полуострова. Также, по его словам, Украина «никогда в жизни» не даст воду промышленным предприятиям и военным базам.

10 августа российские военные закончили прокладывать трубопровод и провели воду с востока Крыма к страдающему от засухи Симферополю. Трубопровод проведен между Тайганским и Симферопольским водохранилищами по просьбе крымских властей.

В конце лета в Крыму резко осложнилась ситуация с водой. В Симферополе и в некоторых других регионах ввели почасовую подачу воды.

В тексте использованы материалы: МК

Ранее Новости Крыма сообщали:

СМИ озадачены планами Киева в отношении Северо-Крымского канала. Власти Украины все еще не отказались от планов приватизировать Северо-Крымский канал, по которому днепровская вода может подаваться в Крым.

В Симферополе и районе проверят автомойки и бани. В Симферополе и Симферопольском районе проведут проверку автомоек, саун, бань и других объектов на предмет соблюдения правил земле- и водопользования.

Пока одним в Крыму воду подают по графику, другие выливают ее на улицу. Симферопольский и Бахчисарайский районы, а также сам Симферополь переходят в режим ограниченного водоснабжения.

Обмелевшее водохранилище в Крыму начало заболачиваться. Состояние Белогорского водохранилища в аннексированном Крыму в августе продолжило ухудшаться.

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Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук назвал условие возобновления подачи воды в Крым.

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