Водный кризис
Развитие сюжета: Эксперт объяснил «неравномерность» графиков подачи воды в Крыму ● В Симферополе и районе проверят автомойки и бани ● Пока одним в Крыму воду подают по графику, другие выливают ее на улицу ● Обмелевшее водохранилище в Крыму начало заболачиваться ● В Крыму опять хотят решить проблему водного дефицита с помощью опреснения моря
Власти Симферополя обещают закончить установку баков для воды в школах и детсадах до конца августа
Замглавы администрации Симферополя Анатолий Русин утверждает, что установка резервных емкостей для воды на территории детских садов и школ города должна завершиться до конца августа.
«Планируем полностью завершить работы в детсадах и школах до конца месяца. Параллельно ведем работу по подготовке к размещению емкостей в частном секторе и дворах многоквартирных домов. Прорабатываем по всем адресам точное место расположения. В ближайшее время приступим к их развозу. В первую очередь охватим районы, расположенные на возвышенностях, где низкое давление в сети водоснабжения», – сообщил он.
Напомним, обмелевшее Белогорское водохранилище в Крыму начало заболачиваться.
С полуночи понедельника, 24 августа, в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов стартовал первый этап ограничения подачи воды.
В Симферополе заведениям общепита советуют перейти на одноразовую посуду для экономии воды.
Власти Симферополя уклонились от ответа на вопрос о возможных срывах подачи воды по графику в Крыму.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Эксперт объяснил «неравномерность» графиков подачи воды в Крыму. Перевести все районы Симферополя на одинаковые почасовые графики подачи воды невозможно из-за расположения объектов жизнеобеспечения и сильной изношенности коммунальных сетей.
СМИ озадачены планами Киева в отношении Северо-Крымского канала. Власти Украины все еще не отказались от планов приватизировать Северо-Крымский канал, по которому днепровская вода может подаваться в Крым.
В Симферополе и районе проверят автомойки и бани. В Симферополе и Симферопольском районе проведут проверку автомоек, саун, бань и других объектов на предмет соблюдения правил земле- и водопользования.
Пока одним в Крыму воду подают по графику, другие выливают ее на улицу. Симферопольский и Бахчисарайский районы, а также сам Симферополь переходят в режим ограниченного водоснабжения.
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