Власти Крыма считают, что полуострову «нужны новые номера»

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При грамотном управлении у Крыма есть все перспективы работать 7-8 месяцев в году с годовой загрузкой 70-80%.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил глава Министерства курортов и туризма Вадим Волченко.

По словам гостя эфира, для достижения амбициозной цели региону необходимо не только повышать уровень сервиса, но и «правильно представлять себя». Сезон показал, что Крым может обслуживать гостей разного уровня. Поэтому основная задача туристического сектора - проработать ошибки и сделать выводы.

«Крым доказал свою конкурентоспособность не только в летние месяцы. Отельеры фиксируют высокую степень бронирования отелей на сентябрь и октябрь, – сказал Волченко. – Одним из главных вопросов, помимо ценообразования, сейчас остается наличие достаточного объема комфортабельного номерного фонда».

По словам министра, Крыму необходимо к следующему сезону получить дополнительно четыре–пять тысяч номеров. В течение пяти лет эта цифра должна быть увеличена до двадцати тысяч.

«Речь идет не только о строительстве новых отелей, необходимо провести реновацию уже существующих объектов. Большое число пансионатов стоят закрытыми. Их необходимо отремонтировать и запустить», – отметил Волченко и добавил, что особое внимание необходимо уделить номерам среднего класса.

К положительным тенденциям, влияющим на развитие отрасли, Волченко отнес рост числа профессионалов, в том числе и мирового уровня, работающих в Крыму. Они внедряют современные стандарты организации работы, влияют на ценообразование.

«Конечно, многих удивили цены, но изменить ситуацию можно только постоянной работой с собственниками, – сказал он. – Важно понимать, что для Крыма нет понятия «высокого» и «низкого» сезона, есть правильный подход строительства экономической модели по использованию номерного фонда. Гибкость цен позволит обеспечить практически круглогодичную наполняемость и постоянный туристический поток».

По мнению Волченко, перспективы развития туризма в Крыму почти безграничны.

Однако для достижения успеха необходимо создать удобную инфраструктуру, в первую очередь – транспортную.

Не менее важно решить вопрос с постоянными квалифицированными кадрами и пересмотром отношения местных отельеров к гостям.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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