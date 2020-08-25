Происшествия
Вертолет из Симферополя тушит сильный лесной пожар под Анапой
350 туристов пришлось эвакуировать из-за лесного пожара в районе заповедника «Утриш» под Анапой, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
В границах Супсехского сельского округа Анапы введен режим ЧС.
Лесная подстилка в районе заповедника загорелось накануне. Тогда сообщалось также о возгораниях в лесах Туапсинского района и Геленджика. Вечером понедельника пожарные локализовали на четырех гектарах возгорание под Туапсе и ликвидировали в Геленджике.
По информации муниципальных властей, на данный момент огнем пройдено порядка 82 га. Общий фронт составляет до пяти километров, активного горения - около трех гектаров.
Всего с огнем борются 238 человек и 27 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8 из Геленджика и Симферополя, и три катера. Уже было произведено 12 сбросов воды из Черного моря общим объемом 60 тонн.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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