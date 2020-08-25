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Власть

В Ялте нашли бесхозный пляж

17:02 вторник, 25 августа 2020
Ялта
В Ялте нашли бесхозный пляж

фото © Pixabay

Министерство курортов и туризма РК продолжает мониторить крымские пляжи в ежедневном режиме.

Сотрудниками министерства совместно с сотрудниками районных администраций проверено 25 пляжей в поселках городского типа Форос, Санаторное, Береговое, Парковое, Кацивели, Симеиз и городе Ялта.

На всех пляжах на каждом входе размещены информационные стенды установленного образца, санитарное состояние пляжей в целом удовлетворительное. На каждом пляже обеспеченно дежурство матросов-спасателей.

В то же время, выявлено неудовлетворительное санитарное состояние территории, прилегающие к пляжу ООО «Ялта Интурист», которая не имеет закрепленного пользователя и оборудована табличками «купание запрещено, спасение не обеспечивается». Схожая ситуация в районе набережной пгт. Береговое.

Соответствующая информация доведена до руководства администрации города Ялта, для принятия соответствующих мер реагирования в кратчайшие сроки.

Ранее, в рамках выездных мониторингов состояния пляжей, были обследованы пляжи в Керчи, Феодосии, Судаке, Новом Свете, Евпатории, Саках, Алуште, Ялте. А также в Симферопольском, Бахчисарайском, Черноморском, Сакском, Ленинском и Раздольненском районах.

Мониторинг Минкурортов РК по состоянию и безопасности пляжей будет продолжен до конца купального сезона в ежедневном режиме по всем без исключения пляжам Крыма.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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