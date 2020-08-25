В Симферополе запенилась река Малый Салгир

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Главная река Крыма могла запениться от автошампуня. Неизвестные вещества в иле видны «невооруженным глазом».

В Симферополе после сильного ливня на поверхности реки Малый Салгир появилась белая пена. Видеоролик местные жители выложили в крымском сегменте соцсетей.

На реке, пересекающей крымскую столицу, пена образуется не всегда, а приблизительно раз или два раза в год, рассказала ForPost общественница Мария Поддубная.

«После сильного дождя пару дней назад, вода в реке поднялась и одновременно покрылась обильной пеной. Такое происходит не в первый раз. Подобные случаи фиксируются ежегодно», – заверила она.

Пользователи соцсетей в комментариях к сообщению о таинственной пене высказали гипотезу о том, что во всем виноваты кислотные дожди и республиканские промышленные предприятия.

По словам специалистов, причиной «пенного» явления в засушливый период могли стать сточные воды содержащие химикаты.

В черте города есть несколько мест, где предприятия сливают в реку использованную воду, сообщила заведующая кафедрой геоэкологии факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского Татьяна Бобра.

К примеру, таким местом является область в районе консервного завода имени Кирова, сказала она. Свою лепту, продолжила наша собеседница, вносят и недобросовестные владельцы автомоек. Грязную воду с примесью различных средств для мытья, а также других опасных компонентов они без зазрения совести сливают в реку.

Кроме того, пена в реке может образовываться во время дождя, когда с улиц смывается почва, содержащая глину.

Напомним, в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах введены графики почасовой подачи воды. Вероятность введения режима ограничения подачи воды, остается актуальной для любого населенного пункта Республики Крым.

В тексте использованы материалы: Форпост

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