Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Число новых заражений в Крыму немного снизилось ● Маски и тесты на COVID: новые правила в школах Севастополя ● В Крыму почти 40 врачей скорой заразились коронавирусом ● В Крыму лечатся от коронавируса 635 человек ● В Севастополе режим повышенной готовности продилил еще на 40 дней
В Севастополе в разы вырос уровень заболеваемости внебольничной пневмонией
фото © Новости Крыма
Значительный рост заболеваемости внебольничной пневмонией наблюдается в Севастополе.
Уровень этого года превысил прошлогодний в 3,5 раза, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на вице-губернатора Александр Кулагина.
«Наблюдается значительный рост внебольничной пневмонии. Если за август 2019 года у нас заболеваемость была 81 человек, то уже на сегодняшний день в августе заболело 286», – цитирует его агентство.
Кулагин отметил, что пациенты с этим диагнозом госпитализируются в медицинские учреждения, которые специализируются на коронавирусной инфекции, и проходят то же лечение.
В Севастополе с начала года лабораторно подтверждено 468 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму почти 40 врачей скорой заразились коронавирусом. В РК общее количество медиков скорой помощи, заразившихся коронавирусом, не превышает 40 человек.
В Крыму лечатся от коронавируса 635 человек. По-прежнему находится на лечении 635 пациентов с положительным тестом на Covid-19, выздоровело за весь период 1378 человек.
В Севастополе режим повышенной готовности продилил еще на 40 дней. В Севастополе еще на месяц продлен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.
Пенсионеры заразились COVID-19 в Севастополе. По состоянию на утро 24 августа в Севастополе было зарегистрировано четыре новых случая заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства.
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