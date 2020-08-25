В Севастополе в разы вырос уровень заболеваемости внебольничной пневмонией

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Значительный рост заболеваемости внебольничной пневмонией наблюдается в Севастополе.

Уровень этого года превысил прошлогодний в 3,5 раза, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на вице-губернатора Александр Кулагина.

«Наблюдается значительный рост внебольничной пневмонии. Если за август 2019 года у нас заболеваемость была 81 человек, то уже на сегодняшний день в августе заболело 286», – цитирует его агентство.

Кулагин отметил, что пациенты с этим диагнозом госпитализируются в медицинские учреждения, которые специализируются на коронавирусной инфекции, и проходят то же лечение.

В Севастополе с начала года лабораторно подтверждено 468 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

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