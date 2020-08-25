Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.8
воздух +29
море +24

Коронавирус в Крыму

В Севастополе в разы вырос уровень заболеваемости внебольничной пневмонией

В Севастополе в разы вырос уровень заболеваемости внебольничной пневмонией

фото © Новости Крыма

Значительный рост заболеваемости внебольничной пневмонией наблюдается в Севастополе.

Уровень этого года превысил прошлогодний в 3,5 раза, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на вице-губернатора Александр Кулагина.

«Наблюдается значительный рост внебольничной пневмонии. Если за август 2019 года у нас заболеваемость была 81 человек, то уже на сегодняшний день в августе заболело 286», – цитирует его агентство.

Кулагин отметил, что пациенты с этим диагнозом госпитализируются в медицинские учреждения, которые специализируются на коронавирусной инфекции, и проходят то же лечение.

В Севастополе с начала года лабораторно подтверждено 468 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму почти 40 врачей скорой заразились коронавирусом. В РК общее количество медиков скорой помощи, заразившихся коронавирусом, не превышает 40 человек.

В Крыму лечатся от коронавируса 635 человек. По-прежнему находится на лечении 635 пациентов с положительным тестом на Covid-19, выздоровело за весь период 1378 человек.

В Севастополе режим повышенной готовности продилил еще на 40 дней. В Севастополе еще на месяц продлен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.

Пенсионеры заразились COVID-19 в Севастополе. По состоянию на утро 24 августа в Севастополе было зарегистрировано четыре новых случая заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе от COVID-19 скончались два пациента

В Севастополе от COVID-19 скончались два пациента

В Севастополе за сутки появились новые жертвы коронавируса. В больницах города скончались два человека с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Коронавирус в Крыму
Число новых заражений в Крыму немного снизилось

Число новых заражений в Крыму немного снизилось

За 24 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 33 случая коронавирусной инфекции.

Водный кризис
Власти Украины рассказали в каком случае дадут воду в Крым

Власти Украины рассказали в каком случае дадут воду в Крым

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук назвал условие возобновления подачи воды в Крым.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе на борьбу с коронавирусом ушли миллиарды

В Севастополе на борьбу с коронавирусом ушли миллиарды

В Севастополе с начала этого года на борьбу с распространением ковида было потрачено более двух миллиардов рублей.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации