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Происшествия

В Севастополе раскрыто кровавое убийство на остановке

Сотрудники Следственного комитета РФ по Крыму задержали мужчину, подозреваемого в кровавом убийстве прямо на остановке общественного транспорта в Севастополе.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

9 августа на остановке «Пятый километр» было обнаружено тело мужчины со множественными ножевыми ранениями груди. Прибывшие на место оперативники установили личность потерпевшего. Им оказался 32-летний севастополец, который не раз привлекался к ответственности за преступления и административные нарушения.

Тщательный осмотр помог обнаружить орудие убийства – складной нож, но поиск подозреваемого осложнялся тем, что преступление было совершено в темное время суток и свидетелей произошедшего не нашлось.

Поиски подозреваемого продолжались до 23 августа, когда оперативникам все же удалось выяснить, кто причастен к преступлению. Был задержан 42-летний мужчина, уроженец Ялты, который прибыл в Севастополь для работы на стройке.

По версии следствия, незнакомые между собой мужчины повздорили на остановке общественного транспорта, словесный конфликт, в итоге, привел к трагическим последствиям.

Задержанный дал признательные показания, решением суда он взят под стражу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Жительница Севастополя приобщила младенца к краже выпивки. 28-летняя гражданка была задержана сотрудниками Росгвардии при очередной попытке вынести из магазина выпивку, сообщает пресс-служба ведомства.

В Крым пришла системная российская преступность. Крым наполнен туристами из России. Если верить крымской официальной статистике, в июле только в аэропорту Симферополя пассажиропоток превысил прошлогодний уровень на 5,5 процентов. Аэропорт обслужил за месяц 915 тысяч пассажиров. Также количество принятых и отправленных регулярных рейсов в июле выросло на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составило почти 6 тысяч.

Звонок на миллион: крымчанка перевела мошенникам круглую сумму. В Симферополе местная жительница из-за телефонных мошенников лишилась миллиона рублей, которые хранила на карте.

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