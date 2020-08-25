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Коронавирус в Крыму

В Севастополе от COVID-19 скончались два пациента

В Севастополе от COVID-19 скончались два пациента

фото © pixabay.com

В Севастополе за сутки появились новые жертвы коронавируса. В больницах города скончались два человека с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Известно, что это 40-летняя женщина и мужчина в возрасте 68 лет.

«В обоих случаях COVID-19 сопровождался другими хроническими заболеваниями», - сообщили в пресс-службе правительства города.

Таким образом, количество погибших от коронавируса в Севастополе увеличилось до 17 человек.

За сутки в Севастополе подтвердился диагноз COVID-19 еще у двух человек, но также четверо пациентов излечились и были выписаны из больниц. В настоящий момент в стационарах города находится 70 человек с этим диагнозом.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Число новых заражений в Крыму немного снизилось. За 24 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 33 случая коронавирусной инфекции.

В Крыму почти 40 врачей скорой заразились коронавирусом. В РК общее количество медиков скорой помощи, заразившихся коронавирусом, не превышает 40 человек.

В Крыму лечатся от коронавируса 635 человек. По-прежнему находится на лечении 635 пациентов с положительным тестом на Covid-19, выздоровело за весь период 1378 человек.

В Севастополе режим повышенной готовности продилил еще на 40 дней. В Севастополе еще на месяц продлен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе от COVID-19 скончались два пациента

В Севастополе от COVID-19 скончались два пациента

В Севастополе за сутки появились новые жертвы коронавируса. В больницах города скончались два человека с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Коронавирус в Крыму
Число новых заражений в Крыму немного снизилось

Число новых заражений в Крыму немного снизилось

За 24 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 33 случая коронавирусной инфекции.

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