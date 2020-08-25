Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе в разы вырос уровень заболеваемости внебольничной пневмонией ● Число новых заражений в Крыму немного снизилось ● Маски и тесты на COVID: новые правила в школах Севастополя ● В Крыму почти 40 врачей скорой заразились коронавирусом ● В Крыму лечатся от коронавируса 635 человек
В Севастополе от COVID-19 скончались два пациента
фото © pixabay.com
В Севастополе за сутки появились новые жертвы коронавируса. В больницах города скончались два человека с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Известно, что это 40-летняя женщина и мужчина в возрасте 68 лет.
«В обоих случаях COVID-19 сопровождался другими хроническими заболеваниями», - сообщили в пресс-службе правительства города.
Таким образом, количество погибших от коронавируса в Севастополе увеличилось до 17 человек.
За сутки в Севастополе подтвердился диагноз COVID-19 еще у двух человек, но также четверо пациентов излечились и были выписаны из больниц. В настоящий момент в стационарах города находится 70 человек с этим диагнозом.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Число новых заражений в Крыму немного снизилось. За 24 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 33 случая коронавирусной инфекции.
В Крыму почти 40 врачей скорой заразились коронавирусом. В РК общее количество медиков скорой помощи, заразившихся коронавирусом, не превышает 40 человек.
В Крыму лечатся от коронавируса 635 человек. По-прежнему находится на лечении 635 пациентов с положительным тестом на Covid-19, выздоровело за весь период 1378 человек.
В Севастополе режим повышенной готовности продилил еще на 40 дней. В Севастополе еще на месяц продлен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.
В Севастополе от COVID-19 скончались два пациента
В Севастополе за сутки появились новые жертвы коронавируса. В больницах города скончались два человека с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Число новых заражений в Крыму немного снизилось
За 24 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 33 случая коронавирусной инфекции.
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