В Севастополе на борьбу с коронавирусом ушли миллиарды

фото © pixabay.com

В Севастополе с начала этого года на борьбу с распространением ковида было потрачено более двух миллиардов рублей.

Об этом на аппаратном совещании сообщил глава департамента соцзащиты Станислав Борисенко.

По его словам, все средства были направлены на поддержку семей с несовершеннолетними детьми. Финансирование поступало из профильного департамента, федерального и городского бюджетов.

Всего, по информации Борисенко, на учете в департаменте соцзащиты состоит 13.384 семьи с детьми. В среднем одна семья за семь месяцев 2020 года получила более чем по 74 тысячи, или ежемесячно — по 10,6 тысячи рублей.

На единовременные выплаты семьям по 3000 рублей всего было потрачено более 257 млн рублей. По линии Пенсионного фонда семьям с детьми до 3 лет, а также по 10 тысяч семьям с детьми до 16 лет было выплачено порядка 1,6 млрд рублей. В среднем одна семья получила по 26 тысяч «противоковидных» рублей. Всего материальная поддержка была оказана 61.627 семьям.

Также денежную помощь получали родители детей, оставшиеся в период коронавируса без работы, напомнил Станислав Борисенко.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Крыма выставили по-дешевке на аукцион очередной пансионат. Распорядительная дирекция имущества Крыма выставила на аукцион пансионат «Алмаз» под Судаком за 33,3 млн рублей (менее 500 тысяч долларов).

13-й судоремонтный завод Черноморского флота опроверг информацию о банкротстве. ФГУП «13 судоремонтный завод Черноморского флота» минобороны РФ опроверг информацию о своем банкротстве. На предприятии отметили, что об этом сообщили ряд СМИ в связи с иском АО «Научно-производственное объединение «Волго».

В Крыму выставили на продажу пансионат всего за полмиллиона долларов. Распорядительная дирекция имущества Крыма выставила на продажу пансионат «Икар» в селе Рыбачье (Алушта).

Супруга севастопольского депутата Госдумы за год увеличила свои доходы в 146 раз. Супруга депутата Госдумы РФ от Севастополя Дмитрия Белика демонстрирует недюжинный, хотя и нестабильный предпринимательский талант: за год дама увеличила свои доходы в почти в 150 раз.