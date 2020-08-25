Коронавирус в Крыму
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В Севастополе на борьбу с коронавирусом ушли миллиарды
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В Севастополе с начала этого года на борьбу с распространением ковида было потрачено более двух миллиардов рублей.
Об этом на аппаратном совещании сообщил глава департамента соцзащиты Станислав Борисенко.
По его словам, все средства были направлены на поддержку семей с несовершеннолетними детьми. Финансирование поступало из профильного департамента, федерального и городского бюджетов.
Всего, по информации Борисенко, на учете в департаменте соцзащиты состоит 13.384 семьи с детьми. В среднем одна семья за семь месяцев 2020 года получила более чем по 74 тысячи, или ежемесячно — по 10,6 тысячи рублей.
На единовременные выплаты семьям по 3000 рублей всего было потрачено более 257 млн рублей. По линии Пенсионного фонда семьям с детьми до 3 лет, а также по 10 тысяч семьям с детьми до 16 лет было выплачено порядка 1,6 млрд рублей. В среднем одна семья получила по 26 тысяч «противоковидных» рублей. Всего материальная поддержка была оказана 61.627 семьям.
Также денежную помощь получали родители детей, оставшиеся в период коронавируса без работы, напомнил Станислав Борисенко.
В тексте использованы материалы: Форпост
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