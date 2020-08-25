Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Юлию Тимошенко подключили к ИВЛ ● В Севастополе на борьбу с коронавирусом ушли миллиарды ● В Севастополе от COVID-19 скончались два пациента ● В Севастополе в разы вырос уровень заболеваемости внебольничной пневмонией ● Число новых заражений в Крыму немного снизилось
В правительстве Севастополя выявлен очаг коронавируса
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В департаменте по имущественным и земельным отношениям Севастополя был выявлен очаг коронавирусной инфекции.
Диагноз подтвердился у одного из заместителей директора департамента, эту информацию подтвердили сразу несколько источников в правительстве региона.
«Руководство ДИЗО сейчас находится дома – рядовые сотрудники департамента продолжают работать на месте», – отметил один из источников.
В пресс-службе департамента по имущественным и земельным отношениям ситуацию не прокомментировали, заявив, что «с подобными вопросами работает аппарат губернатора». Получить комментарий от представителей департамента аппарата губернатора и правительства Севастополя журналистам не удалось: услышав тематику вопроса, наш телефонный звонок перестали слышать.
Журналистам пока не удалось дозвониться к главе департамента здравоохранения города Сергею Шеховцову и главному санитарному врачу Севастополя Роману Проскурнину.
Отметим, что по состоянию на утро 25 августа в Севастополе зарегистрировано два новых случая заболевания COVID-19. Положительный результат у двух мужчин 1986 и 1966 годов рождения.
Кроме того, двое людей с подтвержденным диагнозом скончались – это женщина 1979 года рождения и мужчина в возрасте 68 лет. В обоих случаях COVID-19 сопровождался другими хроническими заболеваниями.
В тексте использованы материалы: Форпост
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