В правительстве Севастополя выявлен очаг коронавируса

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В департаменте по имущественным и земельным отношениям Севастополя был выявлен очаг коронавирусной инфекции.

Диагноз подтвердился у одного из заместителей директора департамента, эту информацию подтвердили сразу несколько источников в правительстве региона.

«Руководство ДИЗО сейчас находится дома – рядовые сотрудники департамента продолжают работать на месте», – отметил один из источников.

В пресс-службе департамента по имущественным и земельным отношениям ситуацию не прокомментировали, заявив, что «с подобными вопросами работает аппарат губернатора». Получить комментарий от представителей департамента аппарата губернатора и правительства Севастополя журналистам не удалось: услышав тематику вопроса, наш телефонный звонок перестали слышать.

Журналистам пока не удалось дозвониться к главе департамента здравоохранения города Сергею Шеховцову и главному санитарному врачу Севастополя Роману Проскурнину.

Отметим, что по состоянию на утро 25 августа в Севастополе зарегистрировано два новых случая заболевания COVID-19. Положительный результат у двух мужчин 1986 и 1966 годов рождения.

Кроме того, двое людей с подтвержденным диагнозом скончались – это женщина 1979 года рождения и мужчина в возрасте 68 лет. В обоих случаях COVID-19 сопровождался другими хроническими заболеваниями.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе от COVID-19 скончались два пациента. В Севастополе за сутки появились новые жертвы коронавируса. В больницах города скончались два человека с подтвержденным диагнозом COVID-19.

В Севастополе в разы вырос уровень заболеваемости внебольничной пневмонией. Значительный рост заболеваемости внебольничной пневмонией наблюдается в Севастополе.

Число новых заражений в Крыму немного снизилось. За 24 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 33 случая коронавирусной инфекции.

В Крыму почти 40 врачей скорой заразились коронавирусом. В РК общее количество медиков скорой помощи, заразившихся коронавирусом, не превышает 40 человек.