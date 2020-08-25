В Крыму взяли под стражу вожатого лагеря за развратные действия

Следователи возбудили уголовное дело в отношении вожатого евпаторийского детского лагеря, который совершил действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Установлено, что днем 19 августа текущего года мужчина, являясь педагогом-организатором детского лагеря, во время тихого часа зашел в комнату, где отдыхали девочки, и совершил в отношении одной из них действия сексуального характера. Девочка позвонила маме, рассказав о произошедшем, после чего женщина обратилась в правоохранительные органы. Злоумышленник попытался скрыться из Евпатории, однако был остановлен сотрудниками лагеря на автовокзале и передан правоохранительным органам», - сообщила Постнова.

Мужчина задержан. В ходе допроса он дал признательные показания. В рамках уголовного дела проведен осмотр места происшествия, также допрошены пострадавшая, свидетели, сотрудники лагеря. «Установлено, что мужчина не был официально трудоустроен, а находился на испытательном сроке. Также ранее он был судим за совершение имущественного преступления. В связи с чем следствием будут тщательным образом проверены и обстоятельства его фактического допущения должностными лицами для работы с несовершеннолетними и основания нахождения в детском учреждении», - добавила Постнова.

Уголовное дело в отношении 47-летнего жителя города Люберцы Московской области возбуждено по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ - иные действия сексуального характера. По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Назначены соответствующие медицинские и психолого-психиатрические экспертизы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

По заявлению прокуратуры в Севастополе судом приостановлена деятельность батутного центра. Прокуратурой района в Ленинский районный суд города Севастополя направлен иск о понуждении индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по организации досуга и развлечения граждан, в том числе детей, в батутном центре «Monkey», расположенном в торговом центре по адресу: г. Севастополь, ул. Ковпака, д. 3, устранить выявленные в ходе проверки нарушения.

Симферополец, избивший до смерти родного брата, получил пять лет колонии. Железнодорожный районный суд Симферополя вынес приговор 44-летнему местному жителю, обвиняемому в убийстве.

Суд в Севастополе согласился с разработкой карьерных отвалов в Балаклаве. Арбитражный суд Севастополя вынес решение, по которому частное предприятие фактически может продолжить разработку отвала карьера в Балаклаве, пользуясь договором на уборку отходов.

В Крыму пресекли канал ввоза контрабандного алкоголя. Пятнадцать тысяч бутылок контрафактного алкоголя задержано в Крыму в результате совместной операции УФСБ России по РК и Минпромполитики.