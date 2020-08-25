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Власть

В Крыму выбрали лучших экскурсоводов и горничных

11:44 вторник, 25 августа 2020

В Крыму завершился региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма».

Об этом сообщила пресс-служба Минкурортов РК.

Министерством курортов и туризма Республики Крым проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма». В конкурсе принимали участие работники организаций туристской индустрии Крыма: экскурсоводы (гиды), сотрудники организаций по предоставлению туроператорских/турагентских услуг, работники средств размещения, относящиеся к линейному персоналу службы приема и размещения и специалисты службы эксплуатации номерного фонда (горничные).

Конкурс проводится Федеральным агентством по туризму совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере туризма и отраслевыми объединениями в четырех номинациях:

- «Лучший экскурсовод (гид)» (подноминация: «Гид-переводчик»);

- «Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму» (подноминации: «Менеджер по детско-юношескому туризму», «Специалист в сфере доступного туризма»);

- «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения»;

- «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)».Конкурсантами были выполнены задания, которые включали в себя проверку теоретических знаний и выполнение практических заданий.

По итогам конкурса Зинченко Сергей Николаевич (ИП Зинченко С.Н., г. Феодосия) признан победителем в номинации «Лучший экскурсовод (гид)»; Шищенко Ольга Викторовна (ООО «Энерго Тур», г. Симферополь) признана победителем в номинации «Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму»;  Иванова Анна Алексеевна (филиал санаторий «Горный» ГУП РК «Санаторно-оздоровительный комплекс «Руссия», г. Ялта) признана победителем в номинации «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения»; Мирошник Екатерина Петровна (ТОК «Восход» АО «Крымтур», г. Алушта) признана победителем в номинации «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)».

Победители регионального этапа конкурса получили право продолжить участие на федеральном этапе Всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма» и побороться за главную победу и призы федерального этапа, получив дипломы, сувениры и денежное поощрение.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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