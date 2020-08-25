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Происшествия

В Крыму пожилой водитель мопеда сбил пешехода и сбежал

14:47 вторник, 25 августа 2020

В поселке Красногвардейское водитель мопеда сбил на пешеходном переходе мужчину и сбежал, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По информации ведомства, авария случилась накануне вечером. Водитель мопеда наехал на 39-летнего мужчину, которые переходил дорогу по пешеходному переходу. Сразу же после случившегося мопедист скрылся с места преступления. В результате ДТП пешеход получил переломы и другие серьезные травмы. Его госпитализировали в районную больницу.

По горячим следам полиция задержала 61-летнего водителя мопеда, который признался, что испугался ответственности из-за случившегося и сбежал.

В настоящее время сотрудники ГИБДД передали все материалы следствию для принятия законного решения.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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