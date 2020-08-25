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Происшествия

В Крыму иномарка насмерть сбила пожилого велосипедиста

18:05 вторник, 25 августа 2020

На одной из крымских трасс иномарка насмерть сбила велосипедиста, сообщили в Управлении ГИБДД МВД по РК.

По данным ведомства, авария произошла накануне днем на дороге Зуя – Барабановка.

62-летний велосипедист поворачивал налево, выезжая со второстепенной дороги, и не уступил водителю Peugeot, которая ехала со стороны поселка Зуя в сторону села Верхние Орешники по главной дороге. В результате произошло столкновение, водитель велосипеда погиб.  

Ранее на трассе «Таврида» произошло ДТП с участием автомобиля Lada Largus и обломка тормозного барабана другой машины. Тогда полицейские сообщили, что водитель отечественного автомобиля двигался по «Тавриде» в Кировском районе, когда ему в лобовое стекло влетел обломок тормозного барабана другой, не установленной машины. В результате происшествия водитель получил открытый перелом правой руки.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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