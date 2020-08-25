В Крыму даже лечебная грязь может оказаться фекалиями, смешанными с солью

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Крым превратился во всероссийскую канализацию, и даже лечебные грязи могут оказаться фекалиями, смешанными с солью – к такому воду пришли московские журналисты, проехав весь полуостров.

Проблема канализования бытовых стоков в Крыму стоит не менее 20 лет. Всего на полуострове было построено более 100 канализационно-очистных сооружений (КОС) – возводились они, в основном, в 70-ые годы прошлого века и еще 20 лет назад они перестали справляться с увеличивающимся объемов стоков. Все крымские КОС подведены к 12 глубоководным выпускам. По идее, эти трубы должны уходить далеко в море, но проблема в том, что они давно повреждены, и канализация льется в море прямо у берега и зачастую именно там, где плещутся толпы отдыхающих. Местные об этом знают, а туристы – нет.

Журналисты издания «База» побывали в Крыму текущим летом. Сначала они хотели проанализировать соответствие крымских цен уровню сервиса, но на первом же пляже увидели табличку «купание запрещено». Было это на Мраморном пляже в Балаклаве (между прочим, он входит в ТОП-5 туристических пляжей полуострова).

И тут началось. Местные устроили им экскурсию в море, где из местной канализационной трубы, пробитой во время очередного землетрясения, уже лет 40 вытекают фекалии. Происходит это напротив крепости Чембало.

«Воняет под Генуэзской башней так, словно мы оказались на улицах Генуи в Средневековье», – резюмировали москвичи.

Аналогичная ситуация складывается на пляже возле 35-ой батареи в Севастополе, в поселке Отрадное, в Коктебеле труба канализации выходит прямо на пляж, в Солнечногорске и пляже Медвежонок в Судаке стоки буквально рекой бегут через пляжи в море. В Поповке несколько отелей врезались в неработающий коллектор, и тот, регулярно переполняясь, сбрасывает все в соседнее озеро, которое туристы считают лечебным и с удовольствием с головы до ног обмазываются грязью, смешанной с фекалиями.

По словам руководителя общественной организации «Чистый берег. Крым» Владимира Гарначука, решить проблему мешает замкнутый круг: крымские чиновники никак не могут выяснить точное число мест размещения (в том числе и потому, что некоторые сами заинтересованы в работе теневого сектора), из-за этого нельзя посчитать объем очистных стоков, а без этого расчета невозможно разработать проект очистных.

При этом журналисты справились с проблемой легко: путем простых арифметических действий, исходя из официальной статистики, озвученной правительством Крыма, и действующих нормативов, они вычислили, что в 2019 году туристы в Крыму «произвели» не менее 10 млрд литров бытовых стоков. Еще не менее 50 млрд слили предприятия турсферы и общепита. Но чиновников такая арифметика, похоже, не под силу.

Проехав все побережье, журналисты пришли к выводу, что чистые пляжи можно найти у мыса Тарханкут, в окрестностях мыса Опук, в Канаке и на косе Беляус.

«Там, где есть населенный пункт, вода везде заражена, – предупреждает туристов Гарначук. – В городской черте плавать невозможно. Крымчане никогда не купаются в море в своих городах. Они едут туда, где нет туристов».

В тексте использованы материалы: Новый день

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