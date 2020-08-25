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Власть

В Крым из России не пустили 2,5 тонны сомнительной рыбы

16:26 вторник, 25 августа 2020

Сотрудники Россельхознадзора на стационарном посту ДПС «Тамань» не пропустили в Крым партию рыбы, которая следовала из Астрахани в Керчь.

Об этом сообщила пресс-служба южного межрегионального управления Россельхознадзора.

«При досмотре грузового автомобиля установлен факт перевозки рыбы вида кефаль весом 2 500 кг без маркировки, характеризующей территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние, эпизоотическое состояние места их выхода, – говорится в сообщении. – Продукция перемещалась из Астрахани в Керчь. При анализе производственной площадки в ФГИС «Меркурий» установлено, что исходящие ветеринарные сопроводительные документы на рыбу отсутствуют».

В отношении гражданина, который перевозил рыбу, был составлен протокол по части 2 статьи 10.8 КоАП РФ (перевозка продуктов животноводства без ветеринарных сопроводительных документов), выдано требование об исключении дальнейшей транспортировки продукции. По данным Россельхознадзора, рыба была уничтожена.

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В тексте использованы материалы: Крыминформ

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