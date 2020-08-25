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Власть

В Феодосии перевозчика накажут за помятые цветы

На ул. Куйбышева автобус маршрута № 2, объезжая место аварии, заехал на тротуар, повредив недавно высаженные здесь растения.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Феодосии.

Директор предприятия ООО «АТП «Богатырь» был вызван в управление муниципального контроля администрации города. В настоящее время сотрудниками МБУ «Городское благоустройство» устанавливается размер нанесенного ущерба, который будет взыскан с предприятия-перевозчика.

Законодательством за нарушение правил благоустройства предусмотрен штраф в размере от 10 тыс.рублей на должностных лиц или от 30 тыс.рублей на юридических лиц.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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