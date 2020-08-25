Водный кризис
Развитие сюжета: Власти Симферополя обещают закончить установку баков для воды в школах и детсадах до конца августа ● Эксперт объяснил «неравномерность» графиков подачи воды в Крыму ● В Симферополе и районе проверят автомойки и бани ● Пока одним в Крыму воду подают по графику, другие выливают ее на улицу ● Обмелевшее водохранилище в Крыму начало заболачиваться
В детских садах Симферополя устанавливают автономные системы водоснабжения
Объемы контейнеров воды, устанавливаемых на период ограничений, существенно превышают суточную потребность учреждений.
Об этом сообщил представитель подрядчика по установке контейнеров воды Леонид Опрышко.
— Бак наполняется из городской сети в автоматическом режиме, не требует обслуживающего персонала и подвоза воды, — рассказал Опрышко.
Также представитель добавил, что установка оборудования занимает не так много времени:
— В день сейчас мы можем монтировать 4 бака, а если бывают более легкие объекты, то и 5-7 в день, — рассказал Опрышко, отметив, что самый трудоемкий этап – «этап врезки в существующие сети».
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти Симферополя обещают закончить установку баков для воды в школах и детсадах до конца августа. Замглавы администрации Симферополя Анатолий Русин утверждает, что установка резервных емкостей для воды на территории детских садов и школ города должна завершиться до конца августа.
Власти Украины рассказали в каком случае дадут воду в Крым. Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук назвал условие возобновления подачи воды в Крым.
Эксперт объяснил «неравномерность» графиков подачи воды в Крыму. Перевести все районы Симферополя на одинаковые почасовые графики подачи воды невозможно из-за расположения объектов жизнеобеспечения и сильной изношенности коммунальных сетей.
СМИ озадачены планами Киева в отношении Северо-Крымского канала. Власти Украины все еще не отказались от планов приватизировать Северо-Крымский канал, по которому днепровская вода может подаваться в Крым.
В Севастополе от COVID-19 скончались два пациента
В Севастополе за сутки появились новые жертвы коронавируса. В больницах города скончались два человека с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Число новых заражений в Крыму немного снизилось
За 24 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 33 случая коронавирусной инфекции.
Власти Украины рассказали в каком случае дадут воду в Крым
Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук назвал условие возобновления подачи воды в Крым.
Зеленский сделал новое заявление о подаче воды в Крым
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о подаче днепровской воды в Крым «никто не говорит».
21 августа
В Ялте нашли смертельно опасных комаров
17 часов назад
В Севастополе на борьбу с коронавирусом ушли миллиарды
В Севастополе с начала этого года на борьбу с распространением ковида было потрачено более двух миллиардов рублей.