В детских садах Симферополя устанавливают автономные системы водоснабжения

Объемы контейнеров воды, устанавливаемых на период ограничений, существенно превышают суточную потребность учреждений.

Об этом сообщил представитель подрядчика по установке контейнеров воды Леонид Опрышко.

— Бак наполняется из городской сети в автоматическом режиме, не требует обслуживающего персонала и подвоза воды, — рассказал Опрышко.

Также представитель добавил, что установка оборудования занимает не так много времени:

— В день сейчас мы можем монтировать 4 бака, а если бывают более легкие объекты, то и 5-7 в день, — рассказал Опрышко, отметив, что самый трудоемкий этап – «этап врезки в существующие сети».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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