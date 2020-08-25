Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.8
воздух +29
море +24

Водный кризис

В детских садах Симферополя устанавливают автономные системы водоснабжения

Объемы контейнеров воды, устанавливаемых на период ограничений, существенно превышают суточную потребность учреждений.

Об этом сообщил представитель подрядчика по установке контейнеров воды Леонид Опрышко.

— Бак наполняется из городской сети в автоматическом режиме, не требует обслуживающего персонала и подвоза воды, — рассказал Опрышко.

Также представитель добавил, что установка оборудования занимает не так много времени:

— В день сейчас мы можем монтировать 4 бака, а если бывают более легкие объекты, то и 5-7 в день, — рассказал Опрышко, отметив, что самый трудоемкий этап – «этап врезки в существующие сети».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Симферополя обещают закончить установку баков для воды в школах и детсадах до конца августа. Замглавы администрации Симферополя Анатолий Русин утверждает, что установка резервных емкостей для воды на территории детских садов и школ города должна завершиться до конца августа.

Власти Украины рассказали в каком случае дадут воду в Крым. Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук назвал условие возобновления подачи воды в Крым.

Эксперт объяснил «неравномерность» графиков подачи воды в Крыму. Перевести все районы Симферополя на одинаковые почасовые графики подачи воды невозможно из-за расположения объектов жизнеобеспечения и сильной изношенности коммунальных сетей.

СМИ озадачены планами Киева в отношении Северо-Крымского канала. Власти Украины все еще не отказались от планов приватизировать Северо-Крымский канал, по которому днепровская вода может подаваться в Крым.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе от COVID-19 скончались два пациента

В Севастополе от COVID-19 скончались два пациента

В Севастополе за сутки появились новые жертвы коронавируса. В больницах города скончались два человека с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Коронавирус в Крыму
Число новых заражений в Крыму немного снизилось

Число новых заражений в Крыму немного снизилось

За 24 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 33 случая коронавирусной инфекции.

Водный кризис
Власти Украины рассказали в каком случае дадут воду в Крым

Власти Украины рассказали в каком случае дадут воду в Крым

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук назвал условие возобновления подачи воды в Крым.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе на борьбу с коронавирусом ушли миллиарды

В Севастополе на борьбу с коронавирусом ушли миллиарды

В Севастополе с начала этого года на борьбу с распространением ковида было потрачено более двух миллиардов рублей.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации