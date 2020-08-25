Улицы в Керчи начали ремонтировать с применением 3D-моделирования

Компания «ВАД» применила 3D-моделирование для увеличения точности работы техники при проведении ремонта улиц в Керчи.

Об этом сообщил министр транспорта республики Сергей Карпов.

«Хочу отметить, что компания «ВАД» … разработала в программе 3D-модель ремонта, где выставлены все вертикальные и продольные отметки как основания, так и тротуара», – сообщил Карпов.

Эту технологию компания ранее применила при строительстве трассы «Таврида». Грейдеры (специальные машины для выравнивания грунта или стройматериалов) компании оснащаются специальным оборудованием, на которое вносится электронная карта строящегося участка. Через спутник оборудование грейдера получает необходимые параметры уклонов полотна трассы, высотные отметки и работает фактически в автоматическом режиме.

Всего в Керчи будет отремонтировано девять улиц. «В настоящее время активно ведутся работы на двух объектах, после чего компания будет переходить на другие объекты. Работы ведутся в графике, техника на объекте находится необходимая для производства работ», – сообщил Карпов.

Компания «ВАД», которая также является генподрядчиком строительства трассы «Таврида», определена правительством России в числе компаний, которые будут проводить капитальный ремонт всех дорог на территории республики, заказчиком по которым является Служба автодорог Крыма.

Подробнее о технологии 3D-моделирования, использованной при строительстве трассы «Таврида», читайте в спецматериале Крыминформа.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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