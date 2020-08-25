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Власть

Спортивный комплекс в Севастополе пообещали построить за год

Чуть больше года займет строительство строительства Спортивного олимпийского комплекса имени 200-летия Севастополя вместо трех лет, как предполагалось изначально, утверждают власти.

По словам врио губернатора Михаила Развожаева, работы сейчас идут с серьезным опережением графика.

«По идее такой объект должен строиться около трех лет, мы планируем закончить его раньше. Займет это чуть больше года. До конца года полностью будет готово поле с трибунами. Уже выполнена большая парковка для автомобилей. Бассейн тоже будет возведен и будет сделана внешняя отделка до конца года, останутся только внутренние отделочные работы. Что касается реабилитационного центра – внутренняя отделка будет закончена до лета следующего года», - отметил Развожаев.

Рабочие пока не приступили к строительству нового ледового дворца. Для этого нужно демонтировать старую ледовую коробку, которая, по словам властей, не соответствует современным нормативам. Строительство СОК имени 200-летия Севастополя идет по Федеральной целевой программе, но денег, заложенных в ней, на ледовую арену не хватает.

«Мы будем увеличивать стоимость ледового дворца, потому что сегодняшняя цена, которая есть в ФЦП, не позволит его сделать таким, каким он должен быть», - сказал Развожаев.

На сегодняшний день на строительной площадке уже собраны трибуны будущего стадиона, идет работа над полем, начинается строительство бассейна и лечебного центра. В планах также – центр для спортсменов с ограниченными возможностями, бассейн для водного поло и гостиница для спортсменов.

На реконструкцию СОК им. 200-летия Севастополя планируют потратить 1,6 млрд рублей. Для этого рабочие демонтировали старый стадион и бассейн, которые находились на этом месте.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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