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Власть

С ялтинской набережной уберут аттракционы

19:30 вторник, 25 августа 2020
Ялта

Власти Ялты приняли решение временно изменить дислокацию аттракционов на городской набережной.

Об этом сообщил глава местной администрации Иван Имгрунт.

«Эта мера необходима для того, чтобы установить сцену и оборудовать локацию для проведения международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту», – пояснил он.

Имгрунт напомнил, что это зрелищное мероприятие пройдет 1 сентября, и поблагодарил ялтинцев и гостей курорта за понимание.

При этом глава администрации заверил, что после завершения фестиваля все аттракционы будут возвращены на прежнее место.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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