С ялтинской набережной уберут аттракционы

Власти Ялты приняли решение временно изменить дислокацию аттракционов на городской набережной.

Об этом сообщил глава местной администрации Иван Имгрунт.

«Эта мера необходима для того, чтобы установить сцену и оборудовать локацию для проведения международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту», – пояснил он.

Имгрунт напомнил, что это зрелищное мероприятие пройдет 1 сентября, и поблагодарил ялтинцев и гостей курорта за понимание.

При этом глава администрации заверил, что после завершения фестиваля все аттракционы будут возвращены на прежнее место.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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