Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.8
воздух +29
море +24

Происшествия

Российские туристы потеряли детей на тропе в Крыму

10:23 вторник, 25 августа 2020
Судак

Двое заблудившихся детей оперативно обнаружены спасателями на тропе Голицына, в районе грота Шаляпина.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.

В службу спасения поступил сигнал, о том, что в районе Тропы Голицына( Городской округ Судак) потерялись двое детей. Требуется помощь спасателей.

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов сообщил, что к месту проведения поисковых работ немедленно были направлены: дежурная смена Судакского АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС», сотрудники ГУ МЧС России по РК, сотрудники МВД и др.

— По прибытии спасатели выяснили, что отдыхающие из Новосибирска, осуществляя пешеходную прогулку по тропе Голицына, отпустила двоих детей 13 и 5 лет вперед и впоследствии потеряли их из виду. Потратив на самостоятельные поиски около двух часов, родители вынуждены были обратиться к спасателям. По итогу проведенных поисковых работ, дети были обнаружены в районе грота Шаляпина. В медицинской помощи, к счастью не нуждались, — рассказал Сергей Шахов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Объявленную в розыск девушку из Керчи нашли в одном из скверов города. В г. Керчи сотрудники полиции установили местонахождение несовершеннолетней, покинувшей место жительства и объявленной в розыск.

В Крыму туристка застряла на скале над морем. Специалисты Черноморского АСО «КРЫМ-СПАС» эвакуировали женщину, застрявшую на скале.

На пожаре в Севастополе погиб мужчина. Севастопольские спасатели более полутора часов тушили сегодня частный дом, в котором погиб мужчина.

Под Севастополем разбился грузовик, перевозивший наполнитель для кошачьих туалетов. На президентской трассе в Севастополе произошло ДТП с участием грузовика, перевозившего наполнитель для туалета домашних животных.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе от COVID-19 скончались два пациента

В Севастополе от COVID-19 скончались два пациента

В Севастополе за сутки появились новые жертвы коронавируса. В больницах города скончались два человека с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Коронавирус в Крыму
Число новых заражений в Крыму немного снизилось

Число новых заражений в Крыму немного снизилось

За 24 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 33 случая коронавирусной инфекции.

Водный кризис
Власти Украины рассказали в каком случае дадут воду в Крым

Власти Украины рассказали в каком случае дадут воду в Крым

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук назвал условие возобновления подачи воды в Крым.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе на борьбу с коронавирусом ушли миллиарды

В Севастополе на борьбу с коронавирусом ушли миллиарды

В Севастополе с начала этого года на борьбу с распространением ковида было потрачено более двух миллиардов рублей.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации