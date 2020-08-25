Происшествия
Российские туристы потеряли детей на тропе в Крыму
Двое заблудившихся детей оперативно обнаружены спасателями на тропе Голицына, в районе грота Шаляпина.
Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.
В службу спасения поступил сигнал, о том, что в районе Тропы Голицына( Городской округ Судак) потерялись двое детей. Требуется помощь спасателей.
Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов сообщил, что к месту проведения поисковых работ немедленно были направлены: дежурная смена Судакского АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС», сотрудники ГУ МЧС России по РК, сотрудники МВД и др.
— По прибытии спасатели выяснили, что отдыхающие из Новосибирска, осуществляя пешеходную прогулку по тропе Голицына, отпустила двоих детей 13 и 5 лет вперед и впоследствии потеряли их из виду. Потратив на самостоятельные поиски около двух часов, родители вынуждены были обратиться к спасателям. По итогу проведенных поисковых работ, дети были обнаружены в районе грота Шаляпина. В медицинской помощи, к счастью не нуждались, — рассказал Сергей Шахов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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