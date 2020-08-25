Подрядчик срывает строительство дороги к новому микрорайону в Керчи

Министерство транспорта Крыма рекомендовало активизировать работы по строительству новой улицы Гаспринского в Керчи.

Если этого не произойдет в течение недели, компанию отстранят от выполнения контракта, сообщил министр Сергей Карпов, побывавший на объекте.

«Мы видим, что активной работы на объекте не ведется, работает всего одна бригада на укладке бортового камня, которая выполняет 80 погонных метров в день. Этого не достаточно для выполнения работ в сроки, которые обозначены нами как крайние. Поэтому мы будем смотреть на подрядную организацию. Если на следующей неделе не будет усиления работ, которое нам давало бы в линейном графике понимание о том, что работы будут завершены, будем принимать кардинальные меры к подрядной организации», – сказал министр.

Контракт на строительство улицы был заключен в декабре 2019 года. Но подрядчику уже пришлось один раз переделывать некачественную работу. «Здесь работы выполнялись с прошлого года. При проверке были выявлены ряд замечаний по качеству материала, уложенного здесь. Было дано предписание как заказчику, так и генподрядной организации на устранение, – рассказал Карпов. – Сейчас они все разобрали, поменяли соисполнителя, меняют материал. Мы надеемся, что подрядная организация разработает линейный график производства работ и завершит эти работы до конца года».

Новая улица Гаспринского в Керчи должна улучшить доступность района Джанкой-Каменка в Керчи. Кроме того, вдоль улицы будет строиться новый микрорайон.

«Было много обращений, поэтому принято решение построить данную дорогу, а землю, которая находится возле данной дороги, распаевать. Сейчас эти земельные участки выдаются жителям города Керчи льготных категорий – это девять категорий, которые здесь сейчас получают участки. На данный момент здесь сейчас уже распаевано 310 участков, 170 уже сертификатов выдано. Сейчас ведется подача электричества в этот район», – рассказал журналистам глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

По контракту, строительство новой улицы Гаспринского в Керчи должно быть завершено до 30 сентября 2020 года. Протяженность дороги составляет 3,58 км, общая стоимость строительства – 157,4 млн рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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