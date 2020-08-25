Один человек пострадал на пожаре в симферопольской пятиэтажке

Крымские спасатели ликвидировали сегодня пожар в многоквартирном доме в Симферополе, где пострадал один человек.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Республике Крым.

«По прибытию к месту происшествия было установлено, что на пятом этаже пятиэтажного жилого дома горит балкон. Звеном газодымозащитной службы оперативно была проведена разведка помещений в доме. В ходе разведки обнаружен пострадавший, который был передан сотрудникам скорой медицинской помощи», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что пострадавший доставлен в Республиканскую клиническую больницу имени Н.А. Семашко. Также из дома были эвакуированы 25 человек.

Сообщение о задымлении на балконе пятого этажа жилого дома на улице Трубаченко поступило в 12.00. Пожар ликвидировали в течении получаса, причину возгорания установят эксперты.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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