Нелегальный хостел в Севастополе стал смертельной ловушкой для постояльца

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев потребовал от руководителя департамента общественной безопасности Алексея Краснокутского установить контроль над соблюдением сантребований в общепите и местах отдыха.

Потому что, по информации Краснокутского, такие заведения нарушают установленные правила работы во время режима повышенной готовности для противодействия распространению коронавируса.

«Сотрудниками департамента выявлены факты незаконной работы двух хостелов. В отношении одного из руководителей ранее уже был составлен протокол об административном правонарушении и передан в суд. За повторное нарушение юридическому лицу грозит ответственность до одного миллиона рублей или приостановка деятельности на 90 суток», – рассказал Краснокутский, слова которого привела пресс-служба правительства города.

По какому принципу проводят проверки общепитов и мест размещения – «внутренняя кухня» чиновников, в законности, честности и беспристрастности государственных контролеров есть сомнения. Поскольку им, по информации наших читателей, выгоднее закрыть глаза на нарушения. В результате чего происходят трагедии.

О пожаре, который произошел сегодня рано утром в Нахимовском районе, мы написали. В огне, охватившем «частную постройку» на улице Ревякина, погиб человек, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю. По словам местных жителей, «частная постройка» – незаконный хостел, который работает уже около десяти лет, на территории бывшей плодоовощебазы Черноморского флота. В нелегальном объекте размещения были, по информации нашего собеседников, 25 мест для постоянного проживания очень и очень сомнительного контингента, интересовавшегося, например, чужим имуществом, «развлекавшегося» мордобоем после возлияний отнюдь не высококачественным алкоголем. В микрорайоне висела реклама хостела, возле него постоянно дежурили наряды ДПС.

Налоги от работы этого объекта, по мнению наших источников, вряд ли поступали в бюджет, зато поступала в ливневку сливаемая из хостела канализация, а хозяину заведения почему-то удавалось быть незамеченным властями, а если вдруг чиновники смотрели в его сторону, то ответственности никакой не нес.

В связи с поступлением этой информации наша редакция направит информационные запросы в компетентные органы для получения объяснений сложившейся ситуации.

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