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Мошенники продают через фейковые сайты путевки в отели Южного берега Крыма
фото © Новости Крыма
Полицейские в Ялте продолжают получать заявления об интернет-мошенничестве.
Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым, злоумышленники создают фейковые сайты отелей Южного берега полуострова и «продают» с их помощью номера для отдыхающих.
«Все заявители пострадали от злоумышленников, создавших подставные сайты, позиционируемые как интернет-ресурсы южнобережных отелей. Сайты предлагали свободные номера, но ставили условие – оплачивать проживание до приезда, переводя всю сумму сразу», – говорится в сообщении.
По данным полиции, потерпевшие отправляли мошенникам от 20 до 100 тыс рублей.
Сейчас полицейские изучают собранные материалы по всем заявлениям граждан и проверяют номера счетов, на которые были совершены переводы.
Ранее директор ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов» («УКИП») Нэлли Шатова сообщила, что интернет-мошенники через поддельные сайты продают путевки в расположенный в поселке Гаспра под Ялтой санаторий «Жемчужина», который с 2018 года закрыт на реконструкцию.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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