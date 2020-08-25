Мошенники продают через фейковые сайты путевки в отели Южного берега Крыма

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Полицейские в Ялте продолжают получать заявления об интернет-мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым, злоумышленники создают фейковые сайты отелей Южного берега полуострова и «продают» с их помощью номера для отдыхающих.

«Все заявители пострадали от злоумышленников, создавших подставные сайты, позиционируемые как интернет-ресурсы южнобережных отелей. Сайты предлагали свободные номера, но ставили условие – оплачивать проживание до приезда, переводя всю сумму сразу», – говорится в сообщении.

По данным полиции, потерпевшие отправляли мошенникам от 20 до 100 тыс рублей.

Сейчас полицейские изучают собранные материалы по всем заявлениям граждан и проверяют номера счетов, на которые были совершены переводы.

Ранее директор ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов» («УКИП») Нэлли Шатова сообщила, что интернет-мошенники через поддельные сайты продают путевки в расположенный в поселке Гаспра под Ялтой санаторий «Жемчужина», который с 2018 года закрыт на реконструкцию.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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