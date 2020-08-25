Мошенник сдавал туристам в аренду несуществующее жилье в Ялте

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Мошенник выманивал у туристов деньги за несуществующее жилье в Ялте, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным ведомства, в полицию обратилась жительница Москвы, которая подыскивала подходящий дом для аренды в Ялте и лишилась восьми тысяч рублей. Другая туристка попала в аналогичную ситуацию и потеряла 10 тысяч рублей.

Выяснилось, что мошенник выставлял на сайтах объявления об аренде жилья в Ялте, а после того, как туристы по договоренности переводили ему предоплату, объявление блокировалось, а мужчина не выходил на связь.

Сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника. Им оказался 29-летний ранее не судимый мужчина, проживающий в соседнем с Ялтой городе.

Полицейские установили его причастность к пяти подобным преступлениям. В общей сложности мошеннику удалось заработать таким способом около 30 тысяч рублей.В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». В данный момент его задержали.

Как ранее сообщалось, в адрес Минкурортов и туризма РК поступило более сотни обращений с жалобами на фейковые сайты по размещению туристов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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