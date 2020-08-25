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Маски и тесты на COVID: новые правила в школах Севастополя
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В Севастополе проверили готовность школ к учебному процессу. С 1 сентября дети пойдут в школы, но учебный год будет необычным из-за пандемии коронавируса.
Об этом рассказали на заседании оперативного штаба.
Перед учебным годом на подготовку школ потратили дополнительно 123,6 млн рублей. Эти деньги пошли на рециркуляторы для обеззараживания воздуха, дезинфицирующие средства и бесконтактные термометры.
Линейки 1 сентября пройдут на свежем воздухе, по словам директора Департамента образования и науки Севастополя Елены Богомоловой, обстановка в Севастополе позволяет это сделать. Причем ученики 1-х и 11-х классов могут находиться на линейке вместе с родителями, но всем порекомендуют быть в масках.
Также учителям придется вести уроки в масках и сдать бесплатный тест на COVID-19 перед началом учебного года – это будет обязательное требование.
«Надо проработать с руководством школ – во время уроков и общения с детьми учителя обязательно должны быть в масках. Надо особо тщательно к этому подойти. Дети могут быть носителями вируса, а мы можем об этом не знать и потерять педагогов», - отметил врио губернатора Михаил Развожаев.
Ежедневно утром на входе в школы у всех будут измерять температуру. Тех учителей и учеников, у кого температура будет выше 37,1 градусов, к урокам не допустят. Для этого в каждой школе будет постоянно находиться медработник.
Также за каждым классом будет закреплен отдельный кабинет и составлено свое расписание. На перемены ученики будут выходить с разницей в 10-15 минут, в каждой школе это будет отработано отдельно. Это нужно, чтобы не пересекались потоки учеников.
Усилят контроль и за теми сотрудниками школ, которые не коммуницируют непосредственно с учениками. Например, все сотрудники пищеблока должны будут находиться на рабочем месте в масках и перчатках, причем менять их каждые два часа. Школьные автобусы будут обязательно продезинфицированы, водители также обязаны будут находиться в масках.
За здоровьем детей также будут следить особенно тщательно. До всех родителей донесут информацию о том, что теперь ребенок не может без справки от врача пару дней проболеть дома, как это было раньше.
«Если раньше допускалось, что ребенка один или два дня нет в школе или детском саду, то родители просто от себя писали записку, то сейчас это недопустимо – если ребенок отсутствует, то родители в обязательном порядке должны принести справку», - сообщила Богомолова.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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