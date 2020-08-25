Крымчанка Юлия Качула представила новый клип, снятый в Симферополе на украинском языке

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Певица из Крыма Юлия Качула представила новый музыкальный клип на песню «Тільки там» («Только там»), снятый в Симферополе.

Об этом сообщила пресс-служба артистки.

«Этой песне почти 2 года и она дождалась своих достойных исполнителей. Я дописала немного текста, разнообразила музыкально и, вместе с «Детьми Крыма», наполнила ориентирами, по которым, как бы нам хотелось, жили, мыслили, действовали и творили люди», – сообщила Качула.

Качула выразила благодарность всем, кто присоединился к съемкам и созданию песни: автору слов Михаилу Невидомскому, DRIMAbeats за бит, шоу-балету «ID Dance» за подготовку, участие и поддержку, «Svitanok Records» – за распространение на всех музыкальных платформах. Она также выразила благодарность «Детям Крыма», которые исполняют песню.

Ранее Качула опубликовала клип на песню «Другові» («Другу»), снятый на улицах Симферополя, а также записала песню на слова поэтессы «Расстрелянного возрождения».

В октябре прошлого года дети разных национальностей – ученики преподавателя вокала, украинской исполнительницы и автора песен Юлии Качулы из Симферополя – совместно записали известную крымскотатарскую народную песню «Güzel Qırım» на украинском языке и сняли клип.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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