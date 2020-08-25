Крымчанин обокрал женщину на 200 тысяч после свидания

Мужчина украл у жительницы Симферополя золотые украшения и деньги после свидания, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По информации ведомства, в одно из отделений крымской столицы обратилась 40-летняя местная жительница, которая сообщила о пропаже 130 тысяч рублей и золотых украшений. Общую сумму ущерба она оценила в 200 тысяч рублей.

Выяснилось, что накануне кражи дама познакомилась в одном из питейных заведений с мужчиной, которого неоднократно там видела раньше.

«Женщина сняла со своей карты крупную сумму денег и сразу же вместе с новым знакомым часть потратила на золотые сережки и две цепочки с кулоном. После этого пара отправилась на квартиру заявительницы для дальнейшего времяпрепровождения», - говорится в сообщении.

Новый друг дождался, пока женщина заснет, снял с нее новые золотые украшения, забрал деньги, оставшиеся от покупок, и скрылся.

Полиция задержала подозреваемого. Им оказался ранее не судимый, но привлекавшийся к ответственности за распитие алкоголя в общественных местах, 38-летний житель одного из сел Белогорского района.

Стражи порядка провели обыск у мужчины дома, и обнаружили украшения и деньги пострадавшей.

В отношении нечестного кавалера завели уголовное дело по статье «кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Крымчанину грозит до пяти лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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В Крым пришла системная российская преступность. Крым наполнен туристами из России. Если верить крымской официальной статистике, в июле только в аэропорту Симферополя пассажиропоток превысил прошлогодний уровень на 5,5 процентов. Аэропорт обслужил за месяц 915 тысяч пассажиров. Также количество принятых и отправленных регулярных рейсов в июле выросло на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составило почти 6 тысяч.

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