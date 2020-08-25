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Водный кризис

Крым назвали самым проблемным регионом в России

08:49 вторник, 25 августа 2020
Крым назвали самым проблемным регионом в России

фото © ТАСС

Власти России считают, что «Крым - регион с самыми большими по объему потерями воды при доставке к потреблению, что говорит о нехватке воды на полуострове».

Об этом заявил глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

«В целом таких тревожных данных, как по Крыму, больше нет нигде», - отметил он, добавив, что водопотери на пути к потребителю достигают 80%. По словам руководителя службы, средний уровень такого показателя в российских регионах колеблется от 20 до 30%.

Кириллов сообщил, что подобные потери воды недопустимы в «вододефицитном» регионе. «Основной вопрос не в поиске воды, а именно в бережном отношении и рациональном использовании», - уточнил глава Росводресурсов. По его словам, даже на полуострове объем добываемой воды из разведанных подземных источников достигает примерно 44% от утвержденных запасов.

Ранее Украина могла обеспечить до 85% потребностей Крыма в пресной воде с помощью идущего от Днепра Северо-Крымского канала.

Ранее на сайте правительства Крыма опубликован график подачи воды в Симферопольском и Бахчисарайском районах, а также в Симферополе с 24 августа.

Кроме того, опубликован график подачи воды по микрорайонам Симферополя с 31 августа и 7 сентября.

Как сообщалось ранее, 24 августа вводится поэтапное ограничение водоснабжения в Симферополе, части Бахчисарайского и Симферопольского районов.

Первый этап экономии воды в Симферополе, который начался в понедельник, коснулся только жилого фонда. Предприятия с большим расходом воды продолжают работать.

В тексте использованы материалы: МК

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