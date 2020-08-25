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Коронавирус в Крыму

Юлию Тимошенко подключили к ИВЛ

14:29 вторник, 25 августа 2020

Лидера партии «Батькивщина» и экс-премьера Украины Юлию Тимошенко, заболевшую COVID-19, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Тимошенко заразилась коронавирусом вместо со своими родными. 

По данным агентства, сейчас Тимошенко находится в тяжелом состоянии, ее дочь и зять переносят болезнь в легкой форме. Пресс-секретарь политика добавила, что «хороших новостей пока нет». Тимошенко проходит интенсивный курс терапии, который включает в себя комплекс, направленный на устранение нарушений жизненно важных функций организма.

В данный момент в Украине зарегистрировали более 100 тысяч случаев COVID-19, более 1600 выявили за прошедшие сутки. Выздоровело 52 тысячи пациентов, более двух тысяч скончались. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе в разы вырос уровень заболеваемости внебольничной пневмонией. Значительный рост заболеваемости внебольничной пневмонией наблюдается в Севастополе.

Число новых заражений в Крыму немного снизилось. За 24 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 33 случая коронавирусной инфекции.

В Крыму почти 40 врачей скорой заразились коронавирусом. В РК общее количество медиков скорой помощи, заразившихся коронавирусом, не превышает 40 человек.

В Крыму лечатся от коронавируса 635 человек. По-прежнему находится на лечении 635 пациентов с положительным тестом на Covid-19, выздоровело за весь период 1378 человек.

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