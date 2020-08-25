Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе на борьбу с коронавирусом ушли миллиарды ● В Севастополе от COVID-19 скончались два пациента ● В Севастополе в разы вырос уровень заболеваемости внебольничной пневмонией ● Число новых заражений в Крыму немного снизилось ● Маски и тесты на COVID: новые правила в школах Севастополя
Юлию Тимошенко подключили к ИВЛ
Лидера партии «Батькивщина» и экс-премьера Украины Юлию Тимошенко, заболевшую COVID-19, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.
Тимошенко заразилась коронавирусом вместо со своими родными.
По данным агентства, сейчас Тимошенко находится в тяжелом состоянии, ее дочь и зять переносят болезнь в легкой форме. Пресс-секретарь политика добавила, что «хороших новостей пока нет». Тимошенко проходит интенсивный курс терапии, который включает в себя комплекс, направленный на устранение нарушений жизненно важных функций организма.
В данный момент в Украине зарегистрировали более 100 тысяч случаев COVID-19, более 1600 выявили за прошедшие сутки. Выздоровело 52 тысячи пациентов, более двух тысяч скончались.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе в разы вырос уровень заболеваемости внебольничной пневмонией. Значительный рост заболеваемости внебольничной пневмонией наблюдается в Севастополе.
Число новых заражений в Крыму немного снизилось. За 24 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 33 случая коронавирусной инфекции.
В Крыму почти 40 врачей скорой заразились коронавирусом. В РК общее количество медиков скорой помощи, заразившихся коронавирусом, не превышает 40 человек.
В Крыму лечатся от коронавируса 635 человек. По-прежнему находится на лечении 635 пациентов с положительным тестом на Covid-19, выздоровело за весь период 1378 человек.
В правительстве Севастополя выявлен очаг коронавируса
В департаменте по имущественным и земельным отношениям Севастополя был выявлен очаг коронавирусной инфекции.
В Ялте нашли бесхозный пляж
Министерство курортов и туризма РК продолжает мониторить крымские пляжи в ежедневном режиме.
В Севастополе от COVID-19 скончались два пациента
В Севастополе за сутки появились новые жертвы коронавируса. В больницах города скончались два человека с подтвержденным диагнозом COVID-19.
В Ялте нашли смертельно опасных комаров
Сотрудники крымской противочумной станции Роспотребнадзора нашли в поселке Ливадия два вида комаров, представляющих опасность для людей, сообщает пресс-служба администрации Ялты.
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