Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В правительстве Севастополя выявлен очаг коронавируса ● Юлию Тимошенко подключили к ИВЛ ● В Севастополе на борьбу с коронавирусом ушли миллиарды ● В Севастополе от COVID-19 скончались два пациента ● В Севастополе в разы вырос уровень заболеваемости внебольничной пневмонией
Еще 40 пациентов вылечили от коронавируса в Крыму
По-прежнему находятся на лечении 628 человек с новой коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РК.
По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, под медицинским наблюдением находятся 1151 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому находятся 12 человек, в стационарах находятся 920 человек, изолировано в обсерваторы – 219 человек.
Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 2097 положительных на Covid-19. Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 628 человек, выписано с выздоровлением — 1418.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Юлию Тимошенко подключили к ИВЛ. Лидера партии «Батькивщина» и экс-премьера Украины Юлию Тимошенко, заболевшую COVID-19, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.
В Севастополе от COVID-19 скончались два пациента. В Севастополе за сутки появились новые жертвы коронавируса. В больницах города скончались два человека с подтвержденным диагнозом COVID-19.
В Севастополе в разы вырос уровень заболеваемости внебольничной пневмонией. Значительный рост заболеваемости внебольничной пневмонией наблюдается в Севастополе.
Число новых заражений в Крыму немного снизилось. За 24 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 33 случая коронавирусной инфекции.
Крымчанка Юлия Качула представила новый клип, снятый в Симферополе на украинском языке видео
Певица из Крыма Юлия Качула представила новый музыкальный клип на песню «Тільки там» («Только там»), снятый в Симферополе.
В Симферополе запенилась река Малый Салгир
Главная река Крыма могла запениться от автошампуня. Неизвестные вещества в иле видны «невооруженным глазом».
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Число новых заражений в Крыму немного снизилось
За 24 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 33 случая коронавирусной инфекции.
11 часов назад
В Севастополе раскрыто кровавое убийство на остановке
12 часов назад
В Севастополе от COVID-19 скончались два пациента
9 часов назад
Российские туристы потеряли детей на тропе в Крыму
11 часов назад
Власти Украины рассказали в каком случае дадут воду в Крым
Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук назвал условие возобновления подачи воды в Крым.