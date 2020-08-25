Еще 40 пациентов вылечили от коронавируса в Крыму

По-прежнему находятся на лечении 628 человек с новой коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РК.

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, под медицинским наблюдением находятся 1151 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому находятся 12 человек, в стационарах находятся 920 человек, изолировано в обсерваторы – 219 человек.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 2097 положительных на Covid-19. Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 628 человек, выписано с выздоровлением — 1418.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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