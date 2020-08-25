Эксперт: туристы могут принести в Крым необратимые последствия

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Увеличение антропогенной нагрузки и вмешательство в геосистему Крыма без контроля мнения специалистов может иметь необратимые последствия.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала эксперт в курортной отрасли, выпускник географического факультета Симферопольского Государственного университета Людмила Бабий.

«Ученые много лет назад рассчитали допустимую рекреационную нагрузку на каждую территорию, разработали сценарии их рационального освоения с учетом комплексного использования земных сфер, географических компонентов, рельефа и климата, – сообщила эксперт. – Любое увеличение антропогенной нагрузки без внимания к выводам научного сообщества может привести к самым негативным последствиям».

В качестве примера Бабий привела ситуацию вокруг Северо-Крымского канала, когда регион с одной стороны получал необходимую воду, с другой – высокую степень вторичного засоления почв. Эксперт подвергла критике ряд действующих и только обсуждаемых проектов.

«Мы серьезно рассуждаем, что нам нужен горнолыжный курорт на горах Чатыр-Даг и Ай-Петри, но забываем, что собранный для снежных пушек поверхностный снег в конечном итоге идет на наполнение наших водохранилищ, – убеждена эксперт. – Говорим о пользе открытых карьеров, позволяющих строить инфраструктуру, но забываем, что уничтожаем микроклимат той или иной местности, растительный покров и животный мир. Все, что мы называем эндемичностью – непохожестью Крыма – уходит безвозвратно».

По мнению Бабий, причины происходящего уходят в девяностые и нулевые, когда «во главе всего стояли экономика и рубль», а к мнению профессионального сообщества геоэкологов и географов не прислушивались.

«Это были годы бездумного использования пригодных факторов без учета комплексности», – сказала эксперт-географ и подчеркнула, что последствия такого подхода мы наблюдаем в виде наводнений, пожаров и засух.

Гость эфира сообщила, что во времена СССР к освоению Крыма был выработан определенный подход, согласно которому «рядом с крупными курортными городами необходимо чуть дальше, в районе 20-30 км от первой береговой линии, создавать некие поселения-спутники. Чтобы в курортных городах развивать исключительно парковую зону, рекреацию, санаторно-курортный комплекс, а в городах-спутниках должно было проживать население, которое бы работало в обслуживающем туризме, и никто бы никому не мешал».

Бабий считает такой подход к планированию обоснованным, поскольку позволяет «четко разработать параметры, какое количество обслуживающего персонала и рабочих рук необходимо», контролировать антропогенную нагрузку на побережье и делает пребывание гостей более комфортным.

«Качество отдыха, которое в этом сезоне получили гости Крыма, не идет ни в какое сравнение с тем, к чему привык среднестатистический россиянин, – констатирует эксперт. – Перенасыщенность людьми и связанные с этим проблемы не способствуют желанию приехать еще раз. Весьма вероятно, что в следующем году потенциальный потребитель будет смотреть в сторону Алтая или Байкала».

Для правильного распределения нагрузки эксперт рекомендует развивать не только ЮБК. При таком подходе с наплывом туристов справятся и водоснабжение, и водоотведение, и дорожная инфраструктура.

«Крупные проекты надо реализовывать на западном, северо-западном и восточном побережье Крыма, а также Азовском побережье Ленинского района», - заключила эксперт и напомнила, что рациональное освоение невозможно без комплексного подхода и учета мнения специалистов геоэкологии.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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