Эксперт объяснил «неравномерность» графиков подачи воды в Крыму

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Перевести все районы Симферополя на одинаковые почасовые графики подачи воды невозможно из-за расположения объектов жизнеобеспечения и сильной изношенности коммунальных сетей.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил директор НПФ «Водные технологии» Анатолий Копачевский.

По его словам, некоторые предприятия в принципе не могут быть отключены от воды.

«Это службы МЧС, пожарный части, больницы и крупные производственные предприятия, на которых невозможно остановить технологический цикл, в противном случае это чревато большими негативными последствиями», - пояснил Копачевский.

С другой стороны, степень износа водопроводов в некоторых старых районах города не позволяют отключать и подключать их к водоподаче, так как это может привести к крупным прорывам, от чего воды уйдет еще больше.

«Не по всем районам города, где есть старые сети, можно отключать. После этого (отключения – ред.) будет следовать опустошение сети, в сеть могут попадать дренажные воды, что может привести к заражению сети. Также после повторного включения будет идти гидроудар, и это может разрушать старые сети», - пояснил специалист.

При этом само решение перевести населения Симферополя и прилегающих районов на графики, с одной стороны, не самое рациональное, признал Копачевский: люди, в ожидании отключений, как правило, набирают полные ванные воды, а после повторных включений спускают оставшуюся воду, чтобы набрать заново свежую – такие действия к экономии не ведут.

«Более разумным считается понижение давления в сети. Таким образом подземные сети будут заполнены водой, заражения не будет, и можно будет обеспечить пожаротушение по всей территории города. Да, будет неудобно для верхних этажей какое-то время, но зато сети останутся целыми. И это не значит, что воды нет совсем – это значит, что она есть внизу и любой житель, если в доме восстановлены поливочные краны, может, спустившись вниз, набрать ведро. Таким образом, мы сохраняем сеть, обеспечиваем водой в каком-то количестве. И самый главный вопрос – это работа система канализации: если воды не останется совсем, то канализация забьется за несколько дней и потом промывать ее будет очень тяжело», - пояснил он.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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