Число новых заражений в Крыму немного снизилось

фото © kubnews.ru

За 24 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 33 случая коронавирусной инфекции.

14 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 16 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 – при скрининге здорового населения, 2 случая - завозные из Украины.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 2097 случаев новой коронавирусной инфекции. 88 из них завозные из-за границы, 121 случай – из субъектов РФ и по контакту с ними, 1578 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 310 - при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 782 человека.

Выздоровевших за весь период – 1418 человек.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму лечатся от коронавируса 635 человек. По-прежнему находится на лечении 635 пациентов с положительным тестом на Covid-19, выздоровело за весь период 1378 человек.

В Севастополе режим повышенной готовности продилил еще на 40 дней. В Севастополе еще на месяц продлен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.

Пенсионеры заразились COVID-19 в Севастополе. По состоянию на утро 24 августа в Севастополе было зарегистрировано четыре новых случая заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства.

В Крцму 55 новых заражений коронавирусом за сутки. За 23 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 55 случаев коронавирусной инфекции.