Происшествия
Жительница Севастополя приобщила младенца к краже выпивки
28-летняя гражданка была задержана сотрудниками Росгвардии при очередной попытке вынести из магазина выпивку, сообщает пресс-служба ведомства.
Примечательно, что кража алкоголя осуществлялась с особым цинизмом – в качестве средства кражи использовалась коляска с ребенком.
Наряд Росгвардии, получив информацию о сработавшей «тревожной» сигнализации в одном из магазинов, по прибытии на место обнаружил женщину с детской коляской, в которой под прикрытием 2-х месячного ребенка находилось 8 бутылок с элитным алкоголем.
За несколько дней до того, мать с преступной страстью к алкоголю уже была замечена в торговом зале, из которого аналогичным образом похитила алкогольную продукцию. Противоправные действия злоумышленницы зафиксировали камеры видеонаблюдения, однако, в тот раз женщине удалось беспрепятственно уйти.
После задержания росгвардейцами гражданку передали ее в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
В тексте использованы материалы: Форпост
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