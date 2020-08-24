Жительница Севастополя приобщила младенца к краже выпивки

28-летняя гражданка была задержана сотрудниками Росгвардии при очередной попытке вынести из магазина выпивку, сообщает пресс-служба ведомства.

Примечательно, что кража алкоголя осуществлялась с особым цинизмом – в качестве средства кражи использовалась коляска с ребенком.

Наряд Росгвардии, получив информацию о сработавшей «тревожной» сигнализации в одном из магазинов, по прибытии на место обнаружил женщину с детской коляской, в которой под прикрытием 2-х месячного ребенка находилось 8 бутылок с элитным алкоголем.

За несколько дней до того, мать с преступной страстью к алкоголю уже была замечена в торговом зале, из которого аналогичным образом похитила алкогольную продукцию. Противоправные действия злоумышленницы зафиксировали камеры видеонаблюдения, однако, в тот раз женщине удалось беспрепятственно уйти.

После задержания росгвардейцами гражданку передали ее в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Звонок на миллион: крымчанка перевела мошенникам круглую сумму. В Симферополе местная жительница из-за телефонных мошенников лишилась миллиона рублей, которые хранила на карте.

Крымчанка похищала алкоголь из магазина в коляске с грудным младенцем. Сотрудники вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии в Севастополе задержали женщину, которая в детской коляске пыталась вынести неоплаченный товар из супермаркета.

Байкер избил и изнасиловал россиянку на отдыхе в Крыму. Жительница Москвы обвинила байкера в избиении и изнасиловании во время отдыха в Крыму.

После пьянки молодой собутыльник избил своего вдвое старшего знакомого. Полицейские задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему знакомому.