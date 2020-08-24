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Власть

Застройщику запретили проводить работы на участке в Карадагском заповеднике

12:30 понедельник, 24 августа 2020
Феодосия

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов вручили застройщику определение Феодосийского городского суда, запрещающее вести строительство на территории Карадагского заповедника.

Об этом сообщили в администрации Феодосии.

Представители застройщика не комментировали решение суда.

Жители Коктебеля сообщали ранее о начале жилой застройки на территории Карадагского заповедника.

Директор учреждения Вячеслав Литвин сообщил, что администрация заповедника уже направила запрос в Керченскую межрайонную природоохранную прокуратуру относительно строительства в охранной зоне. По его словам, под застройку попали места миграции животных, а родник используют для водоснабжения жители Коктебеля.

Как отметил начальник управления муниципального контроля администрации города Игорь Соколов, по предварительным данным в 2006 году было разрешено использовать этот участок для индивидуального жилищного строительства. Однако нынешний собственник – уже четвертый по счету. За эти годы землю успели несколько раз перепродать, сообщили в пресс-службе администрации Феодосии.

Карадагский природный заповедник расположен в юго-восточной части Крымского полуострова.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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