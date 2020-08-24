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Власть

Зарплаты врачей в Севастополе пообещали поднять до 85 тысяч рублей

09:09 понедельник, 24 августа 2020
Севастополь
Зарплаты врачей в Севастополе пообещали поднять до 85 тысяч рублей

фото © Новости Крыма

Такую сумма из расчета на одну ставку будет зарабатывать средний врач. И это без учета коронавирусных выплат.

В соответствии с национальным проектом средняя зарплата врачей в России к концу года должна составить 65 тысяч рублей в месяц. А в Севастополе план будет перевыполнен. Об этом сообщил врио губернатора региона Михаил Развожаев.

«У нас после возвращения надбавок средняя зарплата на ставку у врачей будет 85 тысяч. Столько будет получать средний врач. Это не считая выплат по коронавирусу», — сказал Михаил Развожаев.

Он добавил, что считает такой уровень зарплат достаточно привлекательным, если говорить о государственном секторе здравоохранения.

«Поэтому мы ждем, что некоторые врачи, которые в свое время уходи из государственного здравоохранения, к нам вернутся. Вакансий много. И на одну ставку должен быть один специалист. Тогда врач нормально загружен и может более качественно работать, чем когда у врача полторы-две ставки. Люди же не железные», — считает глава региона.

В мае этого года департамент здравоохранения Севастополя принял решение об увеличении базовых окладов медработников и уменьшении стимулирующих выплат, чтобы снизить зависимость медиков от них. Как отмечалось, если до этого решения оклад врача составлял 20 тысяч рублей, то с принятыми изменениями он вырос до 30 тысяч рублей. Однако на деле получилось, что выиграли от этой инициативы только молодые специалисты, а опытные врачи со стажем остались в убытке.

В начале августа было принято устное решение заключить с сотрудниками медучреждений города трудовые договоры в прежнем виде, сохранив их постоянные надбавки за вредность, праздничные и ночные смены, квалификационные категории, выслугу и стаж, за молодого специалиста, почетные звания, ученую степень. А 17 августа было принято соответствующее постановление правительства.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: Форпост

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